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Сколько человек погибли в Украине с 29 декабря от атак РФ — отчет ООН

3 января 2024 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько человек погибли в Украине с 29 декабря от атак РФ — отчет ООН
Миссия ООН возле обстрелянного дома в Киеве 2 января. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала волны атак России по Украине, которая началась 29 декабря и продолжается по сей день, погибли 90 гражданских лиц в 12 областях, среди них двое детей. Еще 421 человек ранен.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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Сколько человек погибло в Украине с 29 декабря от атак РФ

В Миссии рассказали, что, по их подсчетам, с начала массированных атак РФ по Украине с 29 декабря погибли уже 90 гражданских людей в 12 областях, из них двое детей. Еще 421 человек ранен.

"Это включает обстрелы и ракетные атаки, которые, по сообщениям, убили 8 гражданских лиц и повлекли ранения 29 в районах Донецкой области, оккупированных Российской Федерацией. Каждый случай гибели гражданских лиц будет независимо верифицироваться ММПЧУ", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям тех, чья жизнь "бессмысленно оборвалась", и желают скорейшего выздоровления тем, кто получил ранение. Также там подчеркнули, что документируют все тяжелые последствия войны для жизни гражданских лиц, имущества и инфраструктуры.

Миссия ООН в Киеве

Кроме того, сотрудники миссии ООН побывали в Соломенском районе Киева, где 2 января оккупанты обстреляли многоэтажку. И в соседнем городе Вишневое, где пообщалась с жителями, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены.

  • Миссия ООН у обстрелянного дома в Киеве 2 января. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
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"Многие из них нашли убежище в соседней школе, которая также была повреждена во время обстрела. Кроме гибели людей и ранений, изменивших жизнь, жители описывали боль от потери своих домов и всего личного", — сообщили в ООН.

Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.

Обломки перехваченных ракет также повредили жилые дома и супермаркеты, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно остались без электричества, отопления и воды.

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