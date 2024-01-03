Сколько человек погибли в Украине с 29 декабря от атак РФ — отчет ООН

Миссия ООН возле обстрелянного дома в Киеве 2 января. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine

С начала волны атак России по Украине, которая началась 29 декабря и продолжается по сей день, погибли 90 гражданских лиц в 12 областях, среди них двое детей. Еще 421 человек ранен.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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В Миссии рассказали, что, по их подсчетам, с начала массированных атак РФ по Украине с 29 декабря погибли уже 90 гражданских людей в 12 областях, из них двое детей. Еще 421 человек ранен.

"Это включает обстрелы и ракетные атаки, которые, по сообщениям, убили 8 гражданских лиц и повлекли ранения 29 в районах Донецкой области, оккупированных Российской Федерацией. Каждый случай гибели гражданских лиц будет независимо верифицироваться ММПЧУ", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования семьям тех, чья жизнь "бессмысленно оборвалась", и желают скорейшего выздоровления тем, кто получил ранение. Также там подчеркнули, что документируют все тяжелые последствия войны для жизни гражданских лиц, имущества и инфраструктуры.

Миссия ООН в Киеве

Кроме того, сотрудники миссии ООН побывали в Соломенском районе Киева, где 2 января оккупанты обстреляли многоэтажку. И в соседнем городе Вишневое, где пообщалась с жителями, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены.

Миссия ООН у обстрелянного дома в Киеве 2 января. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine

Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine

Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine

Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine

Миссия ООН в Киеве. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine 1/5 _ 5

"Многие из них нашли убежище в соседней школе, которая также была повреждена во время обстрела. Кроме гибели людей и ранений, изменивших жизнь, жители описывали боль от потери своих домов и всего личного", — сообщили в ООН.

Напомним, 2 января по Киеву было выпущено около 100 ракет, в результате чего погибли по меньшей мере четверо гражданских лиц и были ранены 68, среди них двое детей.

Обломки перехваченных ракет также повредили жилые дома и супермаркеты, а также критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как газовая и электрическая подстанции. В результате пять районов города временно остались без электричества, отопления и воды.