Україна повернула 1358 людей з полону РФ у 2024 році

Українські військові, які повернулися з російського полону 30 грудня. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Україна та Росія упродовж 2024 року провели 11 обмінів військовополоненими. Нашій країні вдалося повернути понад тисячу бійців, серед яких є і цивільні люди.

Про це повідомляє Telegram-канал UA War Infographics.

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Обмін військовополоненими з РФ у 2024 році

За минулий рік в ході 11 обмінів Україна повернула з полону РФ 1358 людей, 30 з них були цивільними. Крім того, 3% з усієї кількості — це жінки.

Процеси обміну проводилися: 3 і 31 січня, 8 лютого, 25 і 31 травня, 17 липня, 24 серпня, 13 і 30 вересня, 18 жовтня та 30 грудня.

Інфографіка обміну полоненими. Фото: UA War Infographics

Також канал приводить статистику повернення тіл загиблих військовослужбовців. За 2024 було повернуто 3390 тіл і здійснено 14 репатріацій.

Нагадаємо, що у ГУР МО України на початку січня поінформували, що у 2024 році з російського полону було звільнено на 356 людей більше, ніж у 2023 році.

Також ми повідомляли, що вчора, 15 січня, пройшов перший обмін полоненими у 2025 році. З полону РФ було повернуто 25 людей, серед них захисники Маріуполя і "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.