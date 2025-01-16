Україна повернула 1358 людей з полону РФ у 2024 році

Скільки людей повернуто з полону РФ у 2024 році — інфографіка
Україна та Росія упродовж 2024 року провели 11 обмінів військовополоненими. Нашій країні вдалося повернути понад тисячу бійців, серед яких є і цивільні люди.
Про це повідомляє Telegram-канал UA War Infographics.
Обмін військовополоненими з РФ у 2024 році
За минулий рік в ході 11 обмінів Україна повернула з полону РФ 1358 людей, 30 з них були цивільними. Крім того, 3% з усієї кількості — це жінки.
Процеси обміну проводилися: 3 і 31 січня, 8 лютого, 25 і 31 травня, 17 липня, 24 серпня, 13 і 30 вересня, 18 жовтня та 30 грудня.
Також канал приводить статистику повернення тіл загиблих військовослужбовців. За 2024 було повернуто 3390 тіл і здійснено 14 репатріацій.
Нагадаємо, що у ГУР МО України на початку січня поінформували, що у 2024 році з російського полону було звільнено на 356 людей більше, ніж у 2023 році.
Також ми повідомляли, що вчора, 15 січня, пройшов перший обмін полоненими у 2025 році. З полону РФ було повернуто 25 людей, серед них захисники Маріуполя і "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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