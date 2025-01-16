Украина вернула 1358 человек из плена РФ в 2024 году

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украина и Россия в течение 2024 года провели 11 обменов военнопленными. Нашей стране удалось вернуть более тысячи бойцов, среди которых есть и гражданские люди.

Об этом сообщает Telegram-канал UA War Infographics.

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За прошлый год в ходе 11 обменов Украина вернула из плена РФ 1358 человек, 30 из них были гражданскими. Кроме того, 3% из всего количества — это женщины.

Процессы обмена проводились: 3 и 31 января, 8 февраля, 25 и 31 мая, 17 июля, 24 августа, 13 и 30 сентября, 18 октября и 30 декабря.

Инфографика обмена пленными. Фото: UA War Infographics

Также канал приводит статистику возвращения тел погибших военнослужащих. За 2024 год было возвращено 3390 тел и осуществлено 14 репатриаций.

Напомним, что в ГУР МО Украины в начале января проинформировали, что в 2024 году из российского плена было освобождено на 356 человек больше, чем в 2023 году.

Также мы сообщали, что вчера, 15 января, прошел первый обмен пленными в 2025 году. Из плена РФ было возвращено 25 человек, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.