Життя українців в Іспанії — вартість оренди, їжі та транспорту

Іспанія. Фото: Pexels

Іспанія є однією з країн ЄС, що прийняли найбільшу кількість українців. Проте, ціни все ж зазнали змін, адже високий рівень інфляції впливає на вартість життя, зокрема на оренду житла, харчування та транспортні витрати.

Новини.LIVE розповість всі нюанси щодо вартості проживання в Іспанії.

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Скільки коштує оренда житла в Іспанії

Найпопулярнішим містом серед українців є Мадрид, де оренда однокімнатної квартири в центрі коштує близько 950 євро на місяць, а на околицях – від 700 до 800 євро. У Барселоні ціни трохи нижчі – близько 850–900 євро. Водночас у Севільї можна знайти житло за 400–600 євро залежно від розташування. Комунальні послуги в середньому обходяться до 150 євро на місяць.

Ціни на оренду квартир в іспанських містах. Фото: скриншот

Яка вартість продуктів в Іспанії

Іспанія відома доступними цінами на продукти завдяки розвиненому сільському господарству. У середньому базовий продуктовий кошик в Іспанії обійдеться у таку суму:

Хліб — 0,5-1 євро;

М’ясо (1 кг) — 6-10 євро;

Молоко (1 л) — 0,7-1,5 євро;

Оливкова олія (1 л) — 4,70 євро;

Яйця (12 шт.) — 2,20 євро;

Банани (1 кг) — 1,45 євро.

В середньому подружжю для харчування вистачає приблизно 300 євро на місяць.

Де шукати житло в Іспанії

Українці активно шукають житло в таких регіонах:

Аліканте, Валенсія та Барселона — на них припадає 60% усіх запитів.

Малага, Астурія, Мадрид, Таррагона, Жирона, Санта-Крус-де-Тенеріфе та Мурсія також користуються великим попитом.

Найпопулярніші міста: Торрев'єха, Бенідорм, Гандія, Кульєра, Бадалона, Кастельдефельс, Хоспиталет де Льобрегат, Марбелья, Естепона, Бенальмадена, Міхас, Сан-Педро-дель-Пінатар, Картахена, Арона, Адехе, Лангрео, Хіхон.

Менший попит спостерігається у центру півострова (за винятком Мадрида), зокрема в Гвадалахарі, Авілі, Сьюдад-Реалі, Альбасете, Куенці, Касересі, Заморі, Сорії та Хаені.

Будинки в Мадриді. Фото: Pexels

Скільки в Іспанії коштує проїзд у громадському транспорті

Проїзний на громадський транспорт коштує 20–60 євро на місяць, який дозволяє здійснювати безлімітні поїздки. Разовий квиток у метро Мадрида – 1,50–2,00 євро, а в автобусах – 1,50 євро. Вартість таксі в середньому становить 1,14 євро за кілометр, а літр пального – 1,66 євро.

Які медичні послуги надають українцям в Іспанії

Українці, які отримали тимчасовий захист в Іспанії, мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Вони можуть отримувати допомогу у державних лікарнях та клініках нарівні з громадянами Іспанії.

Яку страховку можуть оформити українці в Іспанії

В Іспанії українці можуть оформити медичне страхування в таких популярних компаніях, як Sanitas, Adeslas, MAPFRE та AXA. Вартість полісу з повним покриттям становить у середньому від 45 до 80 євро на місяць для однієї особи. Водночас тимчасово переміщені українці, які отримали статус захисту, мають право на безкоштовне медичне обслуговування в державних клініках, однак для швидшого доступу до лікарів або стоматологічних послуг багато хто оформлює додаткову приватну страховку.

Які райони обрати для життя в Іспанії

Щодо вибору житла в Мадриді, найбільш престижними і комфортними районами для проживання вважаються Саламанка, Chamberí та Ретіро. Саламанка — це розкішний і безпечний район, який ідеально підходить для сімей та професіоналів.

Chamberí має затишну атмосферу та гарні парки, що робить його чудовим варіантом для спокійного сімейного життя. Ретіро вирізняється тишею та великою кількістю зелених зон, адже розташований поруч із відомим парком Ель-Ретіро.

Перспективними районами для життя є Маласанья та La Latina. Маласанья приваблює богемною атмосферою та доступними цінами, тому особливо популярна серед молодих професіоналів і художників. La Latina славиться історичною забудовою та автентичними іспанськими тапас-барами, що робить його привабливим для тих, хто цінує місцеву культуру.

Є райони, які мають як переваги, так і певні недоліки. Вільяверде пропонує доступне житло, проте знаходиться далеко від центру і має меншу кількість зручностей. Lavapiés є одним із найрізноманітніших за національним складом районів, але характеризується підвищеним рівнем злочинності, постійним шумом і меншою зручністю для сімейного життя.

Пляж в Іспанії. Фото: Pexels

Скільки коштують дитячі садочки в Іспанії

Для українців з дітьми в Іспанії доступні як державні, так і приватні дитячі садки. Державні ясла приймають дітей віком від чотирьох місяців, а їхня вартість становить від 150 до 200 євро на місяць.

Базовий графік роботи — з дев’ятої ранку до тринадцятої години, але за додаткову оплату можна продовжити перебування дитини до сімнадцятої години. Приватні садки працюють за таким самим графіком, але їхня вартість стартує від 300 євро на місяць. Державні заклади частково субсидуються урядом, однак місць у них зазвичай менше, ніж охочих.

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