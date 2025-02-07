Жизнь украинцев в Испании — стоимость аренды, еды и транспорта

Испания. Фото: Pexels

Испания является одной из стран ЕС, принявших наибольшее количество украинцев. Однако, цены все же изменились, ведь высокий уровень инфляции влияет на стоимость жизни, в частности на аренду жилья, питание и транспортные расходы.

Новини.LIVE расскажет все нюансы относительно стоимости проживания в Испании.

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Сколько стоит аренда жилья в Испании

Самым популярным городом среди украинцев является Мадрид, где аренда однокомнатной квартиры в центре стоит около 950 евро в месяц, а на окраинах — от 700 до 800 евро. В Барселоне цены немного ниже — около 850-900 евро. В то же время в Севилье можно найти жилье за 400-600 евро в зависимости от расположения. Коммунальные услуги в среднем обходятся до 150 евро в месяц.

Цены на аренду квартир в испанских городах. Фото: скриншот

Какая стоимость продуктов в Испании

Испания известна доступными ценами на продукты благодаря развитому сельскому хозяйству. В среднем базовая продуктовая корзина в Испании обойдется в такую сумму:

Хлеб — 0,5-1 евро;

Мясо (1 кг) — 6-10 евро;

Молоко (1 л) — 0,7-1,5 евро;

Оливковое масло (1 л) — 4,70 евро;

Яйца (12 шт.) — 2,20 евро;

Бананы (1 кг) — 1,45 евро.

В среднем супругам для питания хватает примерно 300 евро в месяц.

Где искать жилье в Испании

Украинцы активно ищут жилье в таких регионах:

Аликанте, Валенсия и Барселона — на них приходится 60% всех запросов.

Малага, Астурия, Мадрид, Таррагона, Жирона, Санта-Крус-де-Тенерифе и Мурсия также пользуются большим спросом.

Самые популярные города: Торревьеха, Бенидорм, Гандия, Кульера, Бадалона, Кастельдефельс, Хоспиталет де Льобрегат, Марбелья, Эстепона, Бенальмадена, Михас, Сан-Педро-дель-Пинатар, Картахена, Арона, Адехе, Лангрео, Хихон.

Меньший спрос наблюдается у центра полуострова (за исключением Мадрида), в частности в Гвадалахаре, Авиле, Сьюдад-Реале, Альбасете, Куэнке, Касересе, Заморе, Сории и Хаэне.

Дома в Мадриде. Фото: Pexels

Сколько в Испании стоит проезд в общественном транспорте

Проездной на общественный транспорт стоит 20-60 евро в месяц, который позволяет совершать безлимитные поездки. Разовый билет в метро Мадрида — 1,50-2,00 евро, а в автобусах — 1,50 евро. Стоимость такси в среднем составляет 1,14 евро за километр, а литр горючего — 1,66 евро.

Какие медицинские услуги предоставляют украинцам в Испании

Украинцы, которые получили временную защиту в Испании, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание. Они могут получать помощь в государственных больницах и клиниках наравне с гражданами Испании.

Какую страховку могут оформить украинцы в Испании

В Испании украинцы могут оформить медицинское страхование в таких популярных компаниях, как Sanitas, Adeslas, MAPFRE и AXA. Стоимость полиса с полным покрытием составляет в среднем от 45 до 80 евро в месяц для одного человека. В то же время временно перемещенные украинцы, получившие статус защиты, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в государственных клиниках, однако для более быстрого доступа к врачам или стоматологическим услугам многие оформляют дополнительную частную страховку.

Какие районы выбрать для жизни в Испании

По выбору жилья в Мадриде, наиболее престижными и комфортными районами для проживания считаются Саламанка, Chamberí и Ретиро. Саламанка — это роскошный и безопасный район, который идеально подходит для семей и профессионалов.

Chamberí имеет уютную атмосферу и красивые парки, что делает его отличным вариантом для спокойной семейной жизни. Ретиро отличается тишиной и большим количеством зеленых зон, ведь расположен рядом с известным парком Эль-Ретиро.

Перспективными районами для жизни являются Маласанья и La Latina. Маласанья привлекает богемной атмосферой и доступными ценами, поэтому особенно популярна среди молодых профессионалов и художников. La Latina славится исторической застройкой и аутентичными испанскими тапас-барами, что делает его привлекательным для тех, кто ценит местную культуру.

Есть районы, которые имеют как преимущества, так и определенные недостатки. Вильяверде предлагает доступное жилье, однако находится далеко от центра и имеет меньшее количество удобств. Lavapiés является одним из самых разнообразных по национальному составу районов, но характеризуется повышенным уровнем преступности, постоянным шумом и меньшим удобством для семейной жизни.

Пляж в Испании. Фото: Pexels

Сколько стоят детские сады в Испании

Для украинцев с детьми в Испании доступны как государственные, так и частные детские сады. Государственные ясли принимают детей в возрасте от четырех месяцев, а их стоимость составляет от 150 до 200 евро в месяц.

Базовый график работы — с девяти утра до тринадцати часов, но за дополнительную оплату можно продлить пребывание ребенка до семнадцати часов. Частные сады работают по такому же графику, но их стоимость стартует от 300 евро в месяц. Государственные учреждения частично субсидируются правительством, однако мест в них обычно меньше, чем желающих.

Напомним, Новини.LIVE обнародовал перечень стран, в которых можно жить на среднюю украинскую зарплату.

Также заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий спрогнозировал, как изменятся цены на продукты в Украине в скором времени.