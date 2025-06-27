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Головна Новини дня Скільки коштує літній відпочинок у Німеччині, Польщі та США

Скільки коштує літній відпочинок у Німеччині, Польщі та США

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:31
Як проводять літо в Німеччині Польщі та США — огляд літнього відпочинку
Туристи. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Ключові моменти Німеччина: зелень, озера й Альпи Польща: парки, набережні й озера поблизу міста США: безкоштовні басейни та комфортні парки

підготували короткий огляд того, як жителі Німеччини, Польщі та США проводять літо. У кожній із країн є свої особливості відпочинку, але їх об’єднує любов до природи, парків та водойм.

Про це журналісти розповіли в ефірі "Київського часу".

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Німеччина: зелень, озера й Альпи

У Німеччині теплі дні традиційно проводять просто неба. Парки, сквери, дитячі майданчики й зелені зони завжди наповнені людьми — тут влаштовують пікніки, грають з дітьми або просто відпочивають у тіні дерев. Особливо популярні набережні Рейну, Ельби та інших річок — там катаються на велосипедах, засмагають і гуляють.

У багатьох містах працюють відкриті басейни, так звані фраєбаден. Вхід до них коштує від 3 до 7 євро, а за відпочинок біля облаштованих озер — від 4 до 10 євро. На таких локаціях є душові, кабінки для переодягання, туалети, напої, снеки та рятувальники. На вихідні багато німців їдуть у гори або до водойм, особливо якщо дорога до Альп займає не більше ніж дві години.

Польща: парки, набережні й озера поблизу міста

У Варшаві літо проводять активно, але з дотриманням правил. Пікніки й відпочинок на зелених зонах це звична справа. Мешканці обирають парки, фонтани, дитячі зони й набережну Вісли. Тут зручно гуляти, відпочивати, засмагати — щоправда, купатися в річці заборонено. Водночас для таких потреб є відкриті міські басейни. Вхід туди коштує в середньому 40 злотих (приблизно 400 гривень).

У межах міста працюють міські пляжі — частина з них облаштовані, інші зазвичай стихійні, але вони все одно слугують місцем відпочинку біля води. Багато хто вирушає до озер або лісів за межами Варшави. Дістатися туди можна і громадським транспортом, і на авто. Зазвичай дорога займає близько години.

США: безкоштовні басейни та комфортні парки

Американці також активно проводять літо на свіжому повітрі. У передмістях популярні ком’юніті-басейни — зазвичай із платними абонементами, часто місячними чи річними. Такі зони мають зручні умови для сімейного відпочинку: душові, переодягальні, вбиральні, дитячі зони.

У мегаполісах, наприклад, у Вашингтоні, діє мережа безкоштовних ком’юніті-басейнів — для відвідування достатньо пред’явити документ, що підтверджує місцеву реєстрацію. Басейни обладнані всім необхідним, а деякі мають окремі доріжки для плавання. Поруч є доглянуті громадські парки, які добре пристосовані для відпочинку з дітьми: там відкриті зони для ігор, туалети, місця для пікніків.

Також читайте про чотири красиві дворики столиці, де приємно проводити вільний час та прогулятися. 

А у Держтуризмі розповіли, де більшість українці збираються відпочивати цього літа.

Польща США Німеччина відпочинок подорож туризм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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