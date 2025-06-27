Как проводят лето в Германии Польше и США — обзор летнего отдыха

Туристы. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

подготовили краткий обзор того, как жители Германии, Польши и США проводят лето. В каждой из стран есть свои особенности отдыха, но их объединяет любовь к природе, паркам и водоемам.

Об этом журналисты рассказали в эфире "Киевского времени".

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Германия: зелень, озера и Альпы

В Германии теплые дни традиционно проводят под открытым небом. Парки, скверы, детские площадки и зеленые зоны всегда наполнены людьми — здесь устраивают пикники, играют с детьми или просто отдыхают в тени деревьев. Особенно популярны набережные Рейна, Эльбы и других рек — там катаются на велосипедах, загорают и гуляют.

Во многих городах работают открытые бассейны, так называемые фраебадены. Вход в них стоит от 3 до 7 евро, а за отдых возле обустроенных озер — от 4 до 10 евро. На таких локациях есть душевые, кабинки для переодевания, туалеты, напитки, снеки и спасатели. На выходные многие немцы едут в горы или к водоемам, особенно если дорога до Альп занимает не более двух часов.

Польша: парки, набережные и озера вблизи города

В Варшаве лето проводят активно, но с соблюдением правил. Пикники и отдых на зеленых зонах это обычное дело. Жители выбирают парки, фонтаны, детские зоны и набережную Вислы. Здесь удобно гулять, отдыхать, загорать — правда, купаться в реке запрещено. В то же время для таких нужд есть открытые городские бассейны. Вход туда стоит в среднем 40 злотых (примерно 400 гривен).

В пределах города работают городские пляжи — часть из них обустроены, другие обычно стихийные, но они все равно служат местом отдыха у воды. Многие отправляются к озерам или лесам за пределами Варшавы. Добраться туда можно и общественным транспортом, и на авто. Обычно дорога занимает около часа.

США: бесплатные бассейны и комфортные парки

Американцы также активно проводят лето на свежем воздухе. В пригородах популярны комьюнити-бассейны — обычно с платными абонементами, часто месячными или годовыми. Такие зоны имеют удобные условия для семейного отдыха: душевые, переодевалки, уборные, детские зоны.

В мегаполисах, например, в Вашингтоне, действует сеть бесплатных комьюнити-бассейнов — для посещения достаточно предъявить документ, подтверждающий местную регистрацию. Бассейны оборудованы всем необходимым, а некоторые имеют отдельные дорожки для плавания. Рядом есть ухоженные общественные парки, которые хорошо приспособлены для отдыха с детьми: там открыты зоны для игр, туалеты, места для пикников.

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А в Гостуризме рассказали, где большинство украинцев собираются отдыхать этим летом.