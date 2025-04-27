Обстріли Чорнобильської АЕС — ліквідація наслідків триває

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки на ЧАЕС. Фото: ДСНС

Російські війська у лютому 2025 року атакували Чорнобильську атомну електростанцію дронами. Для того, аби повністю ліквідувати наслідки цього обстрілу потрібно дуже багато часу.

Про це повідомила координаторка проєктів з гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Олена Паренюк у коментарі Новини.LIVE.

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Ліквідація наслідків на ЧАЕС

Радіобіологиня розповіла, що зараз тривають дослідження з ліквідації наслідків російського удару по ЧАЕС і для цього потрібно ще багато часу. За її словами, це може затягнутися.

"На гору мають полізти будівельники, закрити місце ураження, герметизувати зовнішню та внутрішню конструкцію. Треба поновити ізоляційний шар між зовнішньою та внутрішньою конструкцією. Але все це треба зробити ще в умовах підвищеної дози опромінення", — розповіла експертка.

Нагадаємо, після атаки РФ експерт розповів, що дрон російських окупантів влучив в укриття радіації зруйнованого четвертого енергоблока електростанції.

Після цього пошкодження оглянули працівники МАГАТЕ. Вони зазначають, що рівень радіації не змінився.