Обстрелы Чернобыльской АЭС — ликвидация последствий продолжается

Спасатель ликвидирует последствия атаки на ЧАЭС. Фото: ГСЧС

Российские войска в феврале 2025 года атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию дронами. Для того чтобы полностью ликвидировать последствия этого обстрела, нужно очень много времени.

Об этом сообщила координатор проектов по гуманитарному разминированию Министерства экономики Украины Елена Паренюк в комментарии Новини.LIVE.

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Ликвидация последствий на ЧАЭС

Радиобиолог рассказала, что сейчас продолжаются исследования по ликвидации последствий российского удара по ЧАЭС и для этого нужно еще много времени. По ее словам, это может затянуться.

"Вверх должны полезть строители, закрыть место поражения, герметизировать внешнюю и внутреннюю конструкцию. Надо восстановить изоляционный слой между внешней и внутренней конструкцией. Но все это надо сделать еще и в условиях повышенной дозы облучения", — рассказала эксперт.

Напомним, после атаки РФ эксперт рассказал, что дрон российских оккупантов попал в укрытие радиации разрушенного четвертого энергоблока электростанции.

После этого повреждения осмотрели работники МАГАТЭ. Они отмечают, что уровень радиации не изменился.