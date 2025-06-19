Наживалися на ремонті після підриву Каховської ГЕС — їм оголосили підозри

Оголошення підозри фігурантам справи. Фото: Нацполіція

Поліція викрила масштабну корупційну схему під час відбудови магістрального водогону. Він мав забезпечити водою Кривий Ріг після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі справи

За офіційними даними, будівельна компанія, яка отримала близько 7,4 мільярда гривень державних коштів у рамках низки договорів, замість сумлінного виконання робіт залучилася до розкрадання бюджетних грошей.

До оборудки були причетні керівники цієї дорожньо-будівельної компанії, які організували схему за участі службовців підконтрольних підприємств та інженера-консультанта. Вже встановлено, що зловмисники привласнили понад 240 мільйонів гривень, але за попередніми оцінками слідства, збитки можуть сягати кількох мільярдів.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам цієї схеми, а розслідування триває.

Ремонт водогону після підриву Каховської ГЕС. Фото: Нацполіція

Оголошення підозри фігурантам справи. Фото: Нацполіція

Правоохоронці на місці подій. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що після підриву Каховської ГЕС, росіяни самі зіткнулися із проблемою водопостачання на захоплених територіях.

Також нещодавно стало відомо про екологічну ситуації на Херсонщині після руйнації ГЕС.