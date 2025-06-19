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Схеми на ремонті після підриву Каховської ГЕС — оголосили підозри

19 червня 2025 15:09
Анастасія Писаненко - редактор
Наживалися на ремонті після підриву Каховської ГЕС — їм оголосили підозри
Оголошення підозри фігурантам справи. Фото: Нацполіція
Анастасія Писаненко - редактор

Поліція викрила масштабну корупційну схему під час відбудови магістрального водогону. Він мав забезпечити водою Кривий Ріг після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Пост Нацполіції України. Фото: скриншот

Деталі справи

За офіційними даними, будівельна компанія, яка отримала близько 7,4 мільярда гривень державних коштів у рамках низки договорів, замість сумлінного виконання робіт залучилася до розкрадання бюджетних грошей.

До оборудки були причетні керівники цієї дорожньо-будівельної компанії, які організували схему за участі службовців підконтрольних підприємств та інженера-консультанта. Вже встановлено, що зловмисники привласнили понад 240 мільйонів гривень, але за попередніми оцінками слідства, збитки можуть сягати кількох мільярдів.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам цієї схеми, а розслідування триває.

Схеми на ремонті після підриву Каховської ГЕС — оголосили підозри - фото 2
Ремонт водогону після підриву Каховської ГЕС. Фото: Нацполіція
Схеми на ремонті після підриву Каховської ГЕС — оголосили підозри - фото 3
Оголошення підозри фігурантам справи. Фото: Нацполіція
Схеми на ремонті після підриву Каховської ГЕС — оголосили підозри - фото 4
Правоохоронці на місці подій. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що після підриву Каховської ГЕС, росіяни самі зіткнулися із проблемою водопостачання на захоплених територіях

Також нещодавно стало відомо про екологічну ситуації на Херсонщині після руйнації ГЕС.

Кривий Ріг корупція Каховська ГЕС Нацполіція правоохоронці
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