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Схемы на ремонте после подрыва Каховской ГЭС — выданы подозрения

19 июня 2025 15:09
Анастасия Писаненко - редактор
Наживались на ремонте после подрыва Каховской ГЭС - объявили подозрения
Объявление подозрения фигурантам дела. Фото: Нацполиция
Анастасия Писаненко - редактор

Полиция разоблачила масштабную коррупционную схему при восстановлении магистрального водопровода. Он должен был обеспечить водой Кривой Рог после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Пост Нацполиции Украины. Фото: скриншот

Детали дела

По официальным данным, строительная компания, которая получила около 7,4 миллиарда гривен государственных средств в рамках ряда договоров, вместо добросовестного выполнения работ привлекалась к хищению бюджетных денег.

К сделке были причастны руководители этой дорожно-строительной компании, которые организовали схему с участием служащих подконтрольных предприятий и инженера-консультанта. Уже установлено, что злоумышленники присвоили более 240 миллионов гривен, но по предварительным оценкам следствия убытки могут достигать нескольких миллиардов.

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам этой схемы, а расследование продолжается.

Схемы на ремонте после подрыва Каховской ГЭС — выдано подозрения - фото 2
Ремонт водопровода после подрыва Каховской ГЭС. Фото: Нацполиция
Схемы на ремонте после подрыва Каховской ГЭС — выдано подозрения - фото 3
Объявление подозрения фигурантам дела. Фото: Нацполиция
Схемы на ремонте после подрыва Каховской ГЭС — выдано подозрения - фото 4
Правоохранители на месте событий. Фото: Нацполиция

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что после подрыва Каховской ГЭС россияне сами столкнулись с проблемой водоснабжения на захваченных территориях.

Также недавно стало известно об экологической ситуации на Херсонщине после разрушения ГЭС.

Кривой Рог коррупция Каховская ГЭС Нацполиция правохранители
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