Наживались на ремонте после подрыва Каховской ГЭС - объявили подозрения

Схемы на ремонте после подрыва Каховской ГЭС — выданы подозрения
Полиция разоблачила масштабную коррупционную схему при восстановлении магистрального водопровода. Он должен был обеспечить водой Кривой Рог после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Детали дела
По официальным данным, строительная компания, которая получила около 7,4 миллиарда гривен государственных средств в рамках ряда договоров, вместо добросовестного выполнения работ привлекалась к хищению бюджетных денег.
К сделке были причастны руководители этой дорожно-строительной компании, которые организовали схему с участием служащих подконтрольных предприятий и инженера-консультанта. Уже установлено, что злоумышленники присвоили более 240 миллионов гривен, но по предварительным оценкам следствия убытки могут достигать нескольких миллиардов.
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам этой схемы, а расследование продолжается.
Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что после подрыва Каховской ГЭС россияне сами столкнулись с проблемой водоснабжения на захваченных территориях.
Также недавно стало известно об экологической ситуации на Херсонщине после разрушения ГЭС.
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