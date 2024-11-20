Переправляли ухилянтів за кордон — СБУ викрила п'ятьох ділків

Затримання організатора схем для ухилянтів. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з Нацполіцією викрили ще чотири схеми для ухилянтів. До організації оборудок причетні п’ятеро ділків із різних регіонів України, які за тисячі доларів допомагали їм тікати за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 20 листопада.

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Правоохоронці розповіли, що організатори схем за суми до 20 тис. доларів допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за межі України на підставі фіктивних документів. Їх викрили у чотирьох регіонах.

Київ

Так, у Києві затримали 35-річного тренера з боксу та столичного студента, які намагалися "заробити" на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури.

Йдеться про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, яка має право на бронювання своїх працівників в умовах воєнного стану.

Щоб реалізувати оборудку ділки залучили особисті зв’язки у компанії. Наразі встановлюються всі особи, причетні до "схеми".

Затримання організатора схем для ухилянтів. Фото: СБУ

Хмельницька область

На Хмельниччині підозру отримав колишній заступник начальника обласного ТЦК, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров’я.

Надалі потенційні призовники намагалися використати підробку для "списання" з військового обліку. Для вчинення злочину організатор використовував особисті зв’язки серед посадовців ТЦК та лікарів.

Затримання організатора схем для ухилянтів. Фото: СБУ

Запоріжжя

У Запоріжжі "на гарячому" затримали місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

Затримання організатора схем для ухилянтів. Фото: СБУ

Прикарпаття

На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв’язки у МСЕК продавав довідки про інвалідність. Це давало можливість чоловікам отримати відстрочку від призову.

Яке покарання чекає на підозрюваних

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою;

пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою;

зловживання впливом.

Усі загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, що найбільший сплеск втечі ухилянтів за кордон був у 2022 році. Тоді щодня до 90 людей намагались втекти з України.

Також ми писали, що в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця. Чоловік організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.