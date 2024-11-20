Переправляли уклонистов за границу — СБУ разоблачила пятерых дельцов

Задержание организатора схем для уклонистов. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Нацполицией разоблачили еще четыре схемы для уклонистов. К организации сделок причастны пятеро дельцов из разных регионов Украины, которые за тысячи долларов помогали им бежать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 20 ноября.

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Правоохранители рассказали, что организаторы схем за суммы до 20 тыс. долларов помогали уклонистам избежать призыва и убежать за пределы Украины на основании фиктивных документов. Их разоблачили в четырех регионах.

Киев

Так, в Киеве задержан 35-летний тренер по боксу и столичный студент, которые пытались "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры.

Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний региона, имеющей право на бронирование своих работников в условиях военного положения.

Чтобы реализовать сделку дельцы привлекли личные связи в компании. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к "схеме".

Задержание организатора схем для уклонистов. Фото: СБУ

Хмельницкая область

В Хмельницкой области подозрение получил бывший заместитель начальника областного ТЦК, продававший военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.

В дальнейшем потенциальные призывники пытались использовать подлог для "списания" по военному учету. Для совершения преступления организатор использовал личные связи среди должностных лиц ТЦК и врачей.

Задержание организатора схем для уклонистов. Фото: СБУ

Запорожье

В Запорожье "на горячем" задержали местного жителя, когда он брал деньги за фиктивное заключение ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Задержание организатора схем для уклонистов. Фото: СБУ

Прикарпатье

На Прикарпатье задержан 66-летний мужчина, который из-за связей в МСЭК продавал справки об инвалидности. Это давало возможность мужчинам получить отсрочку от призыва.

Какое наказание ждет подозреваемых

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой;

пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом;

злоупотребление влиянием.

Все грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в ГПСУ рассказали, что наибольший всплеск бегства уклонистов за границу был в 2022 году. Тогда каждый день до 90 человек пытались бежать из Украины.

Также мы писали, что в Одессе задержан 38-летний местный житель. Мужчина организовал схему переправки военнообязанных за границу.