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Схеми "чорного" зерна — Гетманцев назвав, скільки втрачає країна

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:58
Гетманцев відповів, як схеми з зерном завдають збитків на мільярди
Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Стопкор

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що оборудки з "чорним" зерном коштують державі мільярди гривень щороку. Компанії, які купують культуру за готівку, продають її за кордон в більшості випадків за фіктивними документами.

Про це Гетманцев розповів на Youtube-каналі.

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Збитки від незаконної купівлі зерна

"Чорні компанії, які купують зерно за кеш, експортують це зерно за кордон — в більшості випадків за фіктивними документами", — сказав Гетманцев.

За його словами, іноді зерно оформлюють, як суміші чи якісь відходи, не сплачуючи податки. Таким чином в Україну не повертається валютна виручка.

Так, з кінця минулого року держава активізувала заходи, аби побороти це негативне явище. Депутат уточнив, що робота триває за декількома напрямами:

  • запроваджена обов'язкова реєстрація платниками ПДВ для всіх експортерів зерна;
  • введений режим експортного забезпечення, відповідно до якого компанія може експортувати зерно лише в межах того ліміту податкового кредиту, який у неї є, шляхом реєстрації податкових накладних;
  • посилена робота в сфері трансфертного ціноутворення, аби зерно не йшло на перепродаж за заниженою ціною з метою ухилення від оподаткування.

Гетманцев зауважив, що завдяки цьому лише за перші кілька місяців був зупинений схемний експорт українського зерна на 2 мільярди гривень.

Водночас цьому посприяло ухвалення антиофшорного закону та відкриття ринку землі, що дало можливість легалізувати величезну площу територій, яка раніше оброблялася в "чорну". 

Джерела "чорного" ринку зерна

За словами Гетманцева, ринок "чорного" зерна тримається на двох джерелах:

  • незаконне використання державної землі, яка досі не передана в приватні руки, чи в оренду, і обробляється нелегально, відповідно до домовленостей; 
  • одноосібники з кількома гектарами землі, які їх обробляють своїми силами, своїми засобами, та принципово не хочуть оформлюватися фермерами.

Таким чином у взаємодії правоохоронців, митників та податківців наразі лежить остаточне розв'язання питання ринку "чорного" зерна.

"Переконаний в тому, що залишилося небагато зусиль для того, аби ринок зернових в Україні був цивілізованим. Аби ми могли б дійсно бути одним з найбільших експортерів зерна в світі і заробляти на цьому гроші до державного бюджету, валютну виручку країні", — підсумував нардеп.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому знизиться врожай кукурудзи в Україні.

Також стало відомо, що ціни на сою та ріпак в Україні можуть зрости. 

Данило Гетманцев фермери зерно продаж війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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