Гетманцев ответил, как схемы с зерном наносят убытки на миллиарды

Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Стопкор

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что сделки с "черным" зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно. Компании, которые покупают культуру за наличные, продают ее за границу в большинстве случаев по фиктивным документам.

Об этом Гетманцев рассказал на Youtube-канале.

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Убытки от незаконной покупки зерна

"Черные компании, которые покупают зерно за кэш, экспортируют это зерно за границу — в большинстве случаев по фиктивным документам", — сказал Гетманцев.

По его словам, иногда зерно оформляют, как смеси или какие-то отходы, не платя налоги. Таким образом в Украину не возвращается валютная выручка.

Так, с конца прошлого года государство активизировало меры, чтобы побороть это негативное явление. Депутат уточнил, что работа продолжается по нескольким направлениям:

введена обязательная регистрация плательщиками НДС для всех экспортеров зерна;

введен режим экспортного обеспечения, согласно которому компания может экспортировать зерно только в пределах того лимита налогового кредита, который у нее есть, путем регистрации налоговых накладных;

усилена работа в сфере трансфертного ценообразования, чтобы зерно не шло на перепродажу по заниженной цене с целью уклонения от налогообложения.

Гетманцев отметил, что благодаря этому только за первые несколько месяцев был остановлен схемный экспорт украинского зерна на 2 миллиарда гривен.

В то же время этому способствовало принятие антиофшорного закона и открытие рынка земли, что позволило легализовать огромную площадь территорий, которая ранее обрабатывалась в "черную".

Источники "черного" рынка зерна

По словам Гетманцева, рынок "черного" зерна держится на двух источниках:

незаконное использование государственной земли, которая до сих пор не передана в частные руки, или в аренду, и обрабатывается нелегально, в соответствии с договоренностями;

единоличники с несколькими гектарами земли, которые их обрабатывают своими силами, своими средствами, и принципиально не хотят оформляться фермерами.

Таким образом во взаимодействии правоохранителей, таможенников и налоговиков сейчас лежит окончательное решение вопроса рынка "черного" зерна.

"Убежден в том, что осталось немного усилий для того, чтобы рынок зерновых в Украине был цивилизованным. Чтобы мы могли бы действительно быть одним из крупнейших экспортеров зерна в мире и зарабатывать на этом деньги в государственный бюджет, валютную выручку стране", — подытожил нардеп.

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