Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Схемы "черного" зерна — Гетманцев назвал, сколько теряет страна

Схемы "черного" зерна — Гетманцев назвал, сколько теряет страна

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:58
Гетманцев ответил, как схемы с зерном наносят убытки на миллиарды
Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Стопкор

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что сделки с "черным" зерном стоят государству миллиарды гривен ежегодно. Компании, которые покупают культуру за наличные, продают ее за границу в большинстве случаев по фиктивным документам.

Об этом Гетманцев рассказал на Youtube-канале.

Реклама
Читайте также:

Убытки от незаконной покупки зерна

"Черные компании, которые покупают зерно за кэш, экспортируют это зерно за границу — в большинстве случаев по фиктивным документам", — сказал Гетманцев.

По его словам, иногда зерно оформляют, как смеси или какие-то отходы, не платя налоги. Таким образом в Украину не возвращается валютная выручка.

Так, с конца прошлого года государство активизировало меры, чтобы побороть это негативное явление. Депутат уточнил, что работа продолжается по нескольким направлениям:

  • введена обязательная регистрация плательщиками НДС для всех экспортеров зерна;
  • введен режим экспортного обеспечения, согласно которому компания может экспортировать зерно только в пределах того лимита налогового кредита, который у нее есть, путем регистрации налоговых накладных;
  • усилена работа в сфере трансфертного ценообразования, чтобы зерно не шло на перепродажу по заниженной цене с целью уклонения от налогообложения.

Гетманцев отметил, что благодаря этому только за первые несколько месяцев был остановлен схемный экспорт украинского зерна на 2 миллиарда гривен.

В то же время этому способствовало принятие антиофшорного закона и открытие рынка земли, что позволило легализовать огромную площадь территорий, которая ранее обрабатывалась в "черную".

Источники "черного" рынка зерна

По словам Гетманцева, рынок "черного" зерна держится на двух источниках:

  • незаконное использование государственной земли, которая до сих пор не передана в частные руки, или в аренду, и обрабатывается нелегально, в соответствии с договоренностями;
  • единоличники с несколькими гектарами земли, которые их обрабатывают своими силами, своими средствами, и принципиально не хотят оформляться фермерами.

Таким образом во взаимодействии правоохранителей, таможенников и налоговиков сейчас лежит окончательное решение вопроса рынка "черного" зерна.

"Убежден в том, что осталось немного усилий для того, чтобы рынок зерновых в Украине был цивилизованным. Чтобы мы могли бы действительно быть одним из крупнейших экспортеров зерна в мире и зарабатывать на этом деньги в государственный бюджет, валютную выручку стране", — подытожил нардеп.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, почему снизится урожай кукурузы в Украине.

Также стало известно, что цены на сою и рапс в Украине могут вырасти.

Даниил Гетманцев фермеры зерно продажа война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации