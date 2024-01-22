Скандальний притулок у Білогородці - реакція UAnimals та справжня власниця

Собаки у притулку DOG HELP UKRAINE original. Фото: Поліція Київської області

Напередодні мережами завірусилось відео з притулку для собак у Білогородці, на якому зафіксовані акти жорстокого поводження з тваринами. Повідомляється, що фактичною його власницею є відома живодерка Яна Майборода, а допомагали притулку безліч зооволонтерів, зокрема й UAnimals.

Про це Новини.LIVE повідомив актор та зооволонтер Олексій Суровцев.

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Притулок DOG HELP UKRAINE original у Білогородці під Києвом опинився у центрі скандалу після візиту туди зооволонтера та відомого актора Олексія Суровцева. Йому вдалося відзняти шокуюче відео жорстокого утримання собак.

З відео видно, що тварини у притулку перебувають на холоді, а годують їх кістками та трупами кіз, яких також тримають на території притулку. Ситуацію з мертвими козами у притулку вже встигли прокоментувати.

"Вранці привіз якийсь горе-"козівник" козу, сказавши що "Ну у вас же тут притулок, то собачкам буде". Чому померла? Завісилася. Робітник щоб коза не лежала посеред дороги відтяг її у вигульник", — йдеться у дописі DOG HELP UKRAINE original.

Однак Олексій переконаний — власники притулку вигадують виправдання на ходу.

"Там було два трупи кози, і у вольєрі була голова козеня у однієї собаки. Тобто ніхто там затягнути його туди не міг", — повідомив актор.

Також притулок звинувачують у "чорному" розведенні породистих собак.

"Вони займаються чорним розведенням. Вони викупають у чорних заводчиків собак, вони їх не стерилізують, вони їх розводять, зводять їх з дворнягами", — розповів Олексій.

Після розкриття усіх цих фактів Олексій Суровцев задався питанням — чому відомі зооволонтери Києва досі не звернули уваги на цей притулок? Більше того, допомагали йому, зокрема й UAnimals.

Втім, вони вже встигли прокоментувати це питання. І, так, UAnimals дійсно допомагали притулку DOG HELP UKRAINE original.

"UAnimals у липні 2023 році допомагали притулку Dog help Ukraine ліками для тварин. А в серпні 2023 ми перевезли туди 7 евакуйованих із Херсонщини собак. На момент взаємодії із притулком ми не мали підстав для занепокоєння", — йдеться у допису організації.

Офіційна власниця притулку була завжди на зв'язку та звітувала щодо привезених собак, тож у організації дійсно не було причин для недовіри.

"Втім ситуація із притулком Dog help Ukraine змусила нас переглянути систему перевірки притулків, яким ми надаємо допомогу. Ми вже працюємо над тим, як посилити критерії перевірки і відбору", — написали UAnimals.

Хто така Яна Майборода

За інформацією Олексія Суровцева, неофіційною власницею притулку Dog Help Ukraine є Яна Майборода — відома живодерка.

"До мене звернулись по типу, що цей притулок оформлений не на неї, але вона є все ж таки керівником негласним. Тобто на підставну особо оформлений притулок", — повідомив зооволонтер.

Яна Майборода, разом зі своїм хлопцем Вадимом Лобко, у 2018 році були звинувачені у знущанні над тваринами. Під видом волонтерства вони займались живодерством.

Яна Майборода та Вадим Лобко. Фото: google.com

У їхніх так званих притулках було виявлено близько 50 трупів собак та котів, інші тварини були худими, голодними та в жахливому стані. З мертвих тварин живодери варили суп, який згодовували живим.

Також є підтверджений факт зоофілії Яни Майбороди. Олексій Суровцев повідомив, що має фото-докази цього звинувачення.

Тоді, у 2018, поліція відкрила кримінальне провадження проти Яни Майбороди. Однак процес затягнувся, і живодерка досі не отримала вироку.

Наразі є інформація, що Яна Майборода досі володіє ще одним притулком у Білогородці.

"Яна Майборода має ще один притулок у Білогородці. До мене дійшли чутки, що звідти вже собак позабирали якихось породистих. Породисті там в більш-менш нормальних умовах, але все одно годують кістками — це смерть довга і повільна", — розповів зооволонтер Олексій Суровцев.

Що буде з тваринами після скандалу

Напередодні під час свого візиту Олексій вилучив у живодерів кількох собак, які потребували негайної ветеринарної допомоги. Це одна дворняга, хаскі, яка щойно народила, та вагітна на останніх стадіях ротвейлерка.

Ці тварини наразі знаходяться на перетримках та у клініках ветеринарної медицини. Далі їм шукатимуть відповідальних господарів.

Інші зоозахисні організації, включно з UAnimals, вилучають собак з притулку Dog Help Ukraine. Однак, на жаль, декілька собак вже встигли померти від учора, як повідомив Олексій Суровцев.

Деякі небайдужі однак привезли корм для тварин, судячи з допису на сторінці притулку.

Жорстокого поводження з тваринами притулок не визнає. Більше того, звинувачує Олексія Суровцева у викривленні фактів.

"Що по факту — скандал, срач, звинувачення, хайпово змонтоване відео і все! Чи є якась допомога від нього? Звичайно ні!" — йдеться у дописі.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.