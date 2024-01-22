Скандальное убежище в Белогородке - реакция UAnimals и настоящая владелица

Собаки убежища DOG HELP UKRAINE original. Фото: Полиция Киевской области

Накануне соцсетями завирусилось видео из приюта для собак в Белогородке, на котором зафиксированы акты жестокого обращения с животными. Сообщается, что фактической его владелицей является известная живодерка Яна Майборода, а помогали приюту множество зооволонтеров, в том числе и UAnimals.

Об этом Новини.LIVE сообщил актер и зооволонтер Алексей Суровцев.

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Приют DOG HELP UKRAINE original в Белогородке под Киевом оказался в центре скандала после визита туда зооволонтера и известного актера Алексея Суровцева. Ему удалось снять шокирующее видео жестокого содержания собак.

Из видео видно, что животные находятся в приюте на холоде, а кормят их костями и трупами коз, которых также держат на территории приюта. Ситуацию с мертвыми козами в приюте уже успели прокомментировать.

"Утром привез какой-то горе-"козовник" козу, сказав что "Ну у вас же здесь приют, то собачкам будет". Почему умерла? Завесилась. Работник, чтобы коза не лежала посреди дороги, оттащил ее в выгульник", — говорится в сообщении DOG HELP UKRAINE.

Однако Алексей убежден, что владельцы приюта придумывают оправдания на ходу.

"Там было два трупа козы, и в вольере была голова козленка у одной собаки. То есть никто там затащить его туда не мог", — сообщил актер.

Также приют обвиняют в "черном" разведении породистых собак.

"Они занимаются черным разведением. Они выкупают у черных заводчиков собак, они их не стерилизуют, они их разводят, сводят с дворнягами", — рассказал Алексей.

После раскрытия всех этих фактов Алексей Суровцев задался вопросом — почему известные зооволонтеры Киева до сих пор не обратили внимания на это убежище? Более того, помогали ему, в том числе и UAnimals.

Впрочем, они уже успели прокомментировать этот вопрос. И, да, UAnimals действительно помогали приюту DOG HELP UKRAINE original.

"UAnimals в июле 2023 года помогали приюту Dog help Ukraine лекарствами для животных. А в августе 2023 мы перевезли туда 7 эвакуированных из Херсона собак. На момент взаимодействия с приютом мы не имели оснований для беспокойства", — говорится в сообщении организации.

Официальная владелица приюта была всегда на связи и отчитывалась о привезенных собаках, поэтому у организации действительно не было причин для недоверия.

"Впрочем, ситуация с приютом Dog help Ukraine заставила нас пересмотреть систему проверки приютов, которым мы оказываем помощь. Мы уже работаем над тем, как усилить критерии проверки и отбора", — написали UAnimals.

Кто такая Яна Майборода

По информации Алексея Суровцева, неофициальной владелицей приюта Dog Help Ukraine является Яна Майборода — известная живодерка.

"Ко мне обратились по типу, что этот приют оформлено не на нее, но она является все же руководителем негласным. То есть на подставное лицо оформлен приют", — сообщил зооволонтер.

Яна Майборода вместе со своим парнем Вадимом Лобко в 2018 году были обвинены в издевательстве над животными. Под видом волонтерства они занимались живодерством.

Яна Майборода и Вадим Лобко. Фото: google.com

В их так называемых приютах было обнаружено около 50 трупов собак и кошек, другие животные были худыми, голодными и в ужасном состоянии. Из мертвых животных живодеры варили суп, который скармливали живым.

Также подтвержден факт зоофилии Яны Майбороды. Алексей Суровцев сообщил, что у него есть фото-доказательства этого обвинения.

Тогда, в 2018 году, полиция открыла уголовное производство против Яны Майбороды. Однако процесс затянулся, и живодерка до сих пор не получила приговор.

Есть информация, что Яна Майборода до сих пор владеет еще одним приютом в Белогородке.

"У Майбороды есть еще один приют в Белогородке. До меня дошли слухи, что оттуда уже собак забрали каких-то породистых. Породистые там в более-менее нормальных условиях, но все равно кормят костями — это смерть длинная и медленная", — рассказал зооволонтер Алексей Суровцев.

Что будет с животными после скандала

Накануне во время своего визита Алексей изъял у живодеров нескольких собак, нуждавшихся в немедленной ветеринарной помощи. Это одна дворняга, только что родившая хаски и беременная на последних стадиях ротвейлерка.

Эти животные находятся на передержках и в клиниках ветеринарной медицины. Дальше им будут искать ответственных хозяев.

Другие зоозащитные организации, включая UAnimals, изымают собак из приюта Dog Help Ukraine. Однако, к сожалению, несколько собак уже успели умереть со вчерашнего дня, как сообщил Алексей Суровцев.

Некоторые неравнодушные привезли корм для животных, судя по сообщению на странице приюта.

Жестокого обращения с животными приют не признает. Более того, обвиняет Алексея Суровцева в искажении фактов.

"Что по факту — скандал, срач, обвинение, хайпово смонтированное видео и все! Есть ли какая-то помощь от него? Конечно нет!" — говорится в сообщении.

Тем временем полиция открыла уголовное дело по поводу жестокого обращения с животными.