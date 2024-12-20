Скандал з ТЦК у Вишгороді — що про це каже чоловік

Працівники ТЦК біля авто військовозобов'язаного у Вишгороді. Фото: скриншот з відео

У Вишгороді працівники територіального центру комплектування задули авто чоловіка газом та підпалили його. Водій цієї автівки вперше розповів про цю ситуацію.

Про це пише ТСН.

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У коментарі ЗМІ водій автівки розповів, що не хоче, аби його ім'я висвітлювали привселюдно та не хотів вдаватися в деталі цієї ситуації.

"Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос", — відповів чоловік на питання журналістів про те, що сталося.

За його словами, він приїхав у Вишгород у справах і до нього підійшли представники поліції та ТЦК. Чоловік цілком спокійно поставився до цієї ситуації і сказав, що "не хоче, щоб з цього робили теракт".

"Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість", — наголосив він.

Водночас чоловік заявив, що не буде подавати нікому ніяких скарг та "розбереться із ситуацією сам".

Реакція Міноборони

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", — зазначили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що всі причетні до цього інциденту будуть покарані та притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Відомство вважає, що такі дії підривають довіру до ЗСУ і подібні дії є неприпустимими.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Після цього у Сухопутних військах зробили заяву. Там звернулися до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання.