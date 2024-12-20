Скандал с ТЦК в Вышгороде — что об этом говорит мужчина

Работники ТЦК возле автомобиля военнообязанного в Вышгороде. Фото: скриншот с видео

В Вышгороде работники территориального центра комплектования задули авто мужчины газом и подожгли его. Водитель этого автомобиля впервые рассказал об этой ситуации.

Об этом пишет ТСН.

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В комментарии СМИ водитель автомобиля рассказал, что не хочет, чтобы его имя освещали публично и не хотел вдаваться в детали этой ситуации.

"Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку", — ответил мужчина на вопрос журналистов о случившемся.

По его словам, он приехал в Вышгород по делам и к нему подошли представители полиции и ТЦК. Мужчина совершенно спокойно отнесся к этой ситуации и сказал, что "не хочет, чтобы из этого совершали теракт".

"Ну вышла такая ситуация, которая вышла. Вышла такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого совершали теракт. Мне этого не надо. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность", — подчеркнул он.

В то же время мужчина заявил, что не будет подавать никому никаких жалоб и "разберется с ситуацией сам".

Реакция Минобороны

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины. Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации", — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что все причастные к этому инциденту будут наказаны и привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Ведомство считает, что такие действия подрывают доверие к ВСУ и подобные действия недопустимы.

Напомним, недавно нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

После этого в Сухопутных войсках сделали заявление. Там обратились к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование.