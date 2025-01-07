Неправомірні дії ТЦК - що про це каже Лубінець

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у соціальних мережах періодично з’являється інформація про випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито порушують права людини чи здійснюють неправомірні дії. Він підкреслив, що кожен подібний випадок розглядається належним чином.

Про це Лубінець написав у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Скриншот допису Лубінця

Що сказав Лубінець про дії ТЦК

У разі надходження повідомлень про неправомірні дії ТЦК направляються звернення до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а за потреби — до інших державних чи правоохоронних органів.

А в разі підтвердження фактів порушення прав людини, винні мають бути притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України.

Лубінець додав, що сьогодні у мережі поширилося відео з Львівської області, де, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка.

За його словами, представник Уповноваженого у Львівській області Тарас Подвірний уже направив звернення до обласного ТЦК та СП та військової служби правопорядку. У разі підтвердження фактів застосування фізичної сили, буде направлено звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР).

ТЦК та військовозобов'язані. Фото: соцмережі

Нагадаємо, доктор юридичних наук Наталія Опольська пояснила, чому важливо вчасно оновлювати військово-облікові дані у ТЦК та СП. Вона зазначила, що за порушення цієї вимоги військовозобов'язаним загрожує адміністративна відповідальність.

Також ми повідомляли, як у 2025 році каратимуть за порушення військового обліку. Мінімальний штраф становитиме 17 тисяч гривень.