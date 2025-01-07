Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных arrow

Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных

7 января 2025 22:31
Катерина Османская - Редактор
Неправомерные действия ТЦК - что об этом говорит Лубинец
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в социальных сетях периодически появляется информация о случаях, когда работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) якобы нарушают права человека или совершают неправомерные действия. Он подчеркнул, что каждый подобный случай рассматривается должным образом.

Об этом Лубинец написал в Telegram во вторник, 7 января.

Читайте также:
Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных - фото 1
Скриншот сообщения Лубинца

Что сказал Лубинец о действиях ТЦК

В случае поступления сообщений о неправомерных действиях ТЦК направляются обращения в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а при необходимости - в другие государственные или правоохранительные органы.

А в случае подтверждения фактов нарушения прав человека, виновные должны быть привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Лубинец добавил, что сегодня в сети распространилось видео из Львовской области, где, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину.

По его словам, представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил обращение в областной ТЦК и СП и военную службу правопорядка. В случае подтверждения фактов применения физической силы, будет направлено обращение в Государственное бюро расследований (ГБР).

Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных - фото 2
ТЦК и военнообязанные. Фото: соцсети

Напомним, доктор юридических наук Наталья Опольская объяснила, почему важно вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП. Она отметила, что за нарушение этого требования военнообязанным грозит административная ответственность.

Также мы сообщали, как в 2025 году будут наказывать за нарушение военного учета. Минимальный штраф составит 17 тысяч гривен.

правосудие мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

22:33 ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — что решил суд

22:31 Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных

22:23 Трамп хочет переименовать Мексиканский залив — что предлагает

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:57 Одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем

21:38 Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики

21:32 Трамп снова поднял вопрос присоединения Гренландии к США

21:14 Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

21:13 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

22:33 ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке — что решил суд

22:31 Скандал с ТЦК во Львове — Лубинец высказался о действиях военных

22:23 Трамп хочет переименовать Мексиканский залив — что предлагает

21:57 Одесский ТЦК проиграл суд военнообязанному с больным сердцем

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:38 Немецкий Rheinmetall передал Украине БМП Lynx — характеристики

21:32 Трамп снова поднял вопрос присоединения Гренландии к США

21:14 Сильные осадки накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

21:13 Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году

21:09 Переписки украинцев хотят открыть — что известно

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году