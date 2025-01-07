Неправомерные действия ТЦК - что об этом говорит Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в социальных сетях периодически появляется информация о случаях, когда работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) якобы нарушают права человека или совершают неправомерные действия. Он подчеркнул, что каждый подобный случай рассматривается должным образом.

Об этом Лубинец написал в Telegram во вторник, 7 января.

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Скриншот сообщения Лубинца

Что сказал Лубинец о действиях ТЦК

В случае поступления сообщений о неправомерных действиях ТЦК направляются обращения в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а при необходимости - в другие государственные или правоохранительные органы.

А в случае подтверждения фактов нарушения прав человека, виновные должны быть привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Лубинец добавил, что сегодня в сети распространилось видео из Львовской области, где, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину.

По его словам, представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный уже направил обращение в областной ТЦК и СП и военную службу правопорядка. В случае подтверждения фактов применения физической силы, будет направлено обращение в Государственное бюро расследований (ГБР).

ТЦК и военнообязанные. Фото: соцсети

Напомним, доктор юридических наук Наталья Опольская объяснила, почему важно вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП. Она отметила, что за нарушение этого требования военнообязанным грозит административная ответственность.

Также мы сообщали, как в 2025 году будут наказывать за нарушение военного учета. Минимальный штраф составит 17 тысяч гривен.