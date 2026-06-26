Скандал у "Скелі": полк визнав 25 смертей новобранців

Бійці 425 ОШБР "Скеля". Фото ілюстративне: facebook.com/425skala

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Гучний скандал навколо 425-го штурмового полку "Скеля" отримав продовження. Командування підтвердило загибель 25 новобранців під час підготовки. Поки слідчі ДБР та комісія Генштабу проводять масштабні перевірки, військові та журналісти уточнили деякі обставини трагедій.

Новини.LIVE розповість, що відомо про розслідування справи про смертність у полку "Скеля".

Полк "Скеля" підтвердив смерті військових під час навчань

Журналісти видання "Бабель" оприлюднили дані про знущання, катування та масові смерті мобілізованих у навчальних центрах підрозділу за останні пів року. Тепер у військовій частині 4862 працюють слідчі ДБР, спеціальна місія Офісу омбудсмана та комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Військові оперативно відреагували на звинувачення. Начальник групи цивільно-військового співробітництва полку Андрій Сурай під час онлайн-пресконференції заявив, що командування проводить власну перевірку щодо всіх інцидентів. Водночас офіцер спростував дані про кількість загиблих. За його словами, полк може підтвердити 25 смертей замість 26, про які спочатку писали ЗМІ.

"У нас є точно з цих 26 людей, які були згадані як померлі під час БЗВП, з цих 26 людей одного ми взагалі не знайшли. Тобто це людина, яка не має відношення до нашої частини. Тому ми вже не можемо підтвердити всі 26 фактів, ми кажемо про 25", — сказав він, наголосивши, що "по кожному кейсу, по кожній людині нам потрібно проходитись (проводити перевірку – ред.)", — пояснив Сурай.

Окремо Сурай згадав про одного із загиблих військовослужбовців зі списку. Чоловіка відправили до навчального центру зовсім іншої частини, де він захворів і згодом помер у лікарні.

"Незрозуміло, чи правильно казати, що людина померла у нашій військовій частині, яку ми відкомандирували в іншу військову частину для навчання", — зазначив посадовець.

Що кажуть в "Скелі" про масову мобілізацію наркозалежних

Окремо представник полку "Скеля" прокоментував заяви військової омбудсменки Ольги Решетилової. Вона стверджувала, що у підрозділі служать 2000 наркозалежних, які перебувають на замісній терапії.

Андрій Сурай категорично заперечив ці слова. Він запевнив, що юридично всі їхні бійці абсолютно здорові, адже приходять із відповідними висновками ВЛК, а замісної терапії в частині не отримує жоден солдат.

За словами речника, якщо командири виявляють у людини залежність, її одразу відправляють на лікування.

"У нас не дві тисячі наркозалежних. Ця інформація, яку озвучувала Ольга Решетилова, мала місце кілька місяців тому. Значна частина з цих військовослужбовців уже не є наркозалежними, бо вони пройшли реабілітаційний курс", — розповів Сурай.

Він підкреслив, що військова частина допомогла їм реабілітуватися, тому після лікування і курсу фізичної підготовки вони йдуть на базовий військовий вишкіл.

"Коли проходять курс лікування, тоді для них починається БЗВП і частіше за все людина стає в стрій", — резюмував офіцер.

Журналісти "Бабеля" заявили про помилку в ході розслідування

Майже одночасно з цією заявою редакція "Бабеля" опублікувала спростування щодо одного із солдатів і попросила вибачення за помилку. Журналістка Катерина Лихогляд, обробляючи величезний масив даних із різних підрозділів, випадково внесла до списку втрат "Скелі" В'ячеслава Борисова.

З'ясувалося, що чоловік проходив вишкіл у військовій частині 4896. Правоохоронці розслідують обставини і його смерті, але до 425-го полку він не мав стосунку. Попри це, видання продовжує фіксувати нові повідомлення від родичів новобранців і передає їх слідчим, припускаючи, що реальна кількість жертв може бути більшою. Загалом під час підготовки матеріалу журналісти опитали близько 30 свідків, серед яких родичі солдатів та самі військові, котрі служили або досі служать у частині.

Як писали раніше Новини.LIVE, щодо штурмового полку "Скеля" розпочалося кримінальне розслідування через численні випадки небойових смертей новобранців. За розпорядженням вищого командування очільника полку Юрія Гаркавого відсторонили від посади, аби він не міг впливати на перебіг слідчих дій. Речник частини Олексій Братущак підтвердив цю інформацію та зазначив, що командування шукає тимчасову заміну керівнику.

Скандал набув розголосу після оприлюднення даних про загибель 26 мобілізованих за останні шість місяців, які навіть не встигли потрапити на фронт. Родичі загиблих та свідки відкрито говорять про тортури, постійні побої з боку інструкторів та повну відсутність лікарського догляду, хоча у самому полку наполягають, що чоловіки мали серйозні вроджені чи хронічні недуги.

У ситуацію екстрено втрутився омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив про відкриття провадження щодо захисту прав військовослужбовців. Лубінець зазначив, що отримані його офісом скарги вказують на існування в полку "диких" порядків, зокрема таємних тюрем для покарання бійців та фактів доведення людей до суїциду. Правозахисники та юристи вимагають безкомпромісного розслідування.

Зокрема, адвокатка Тетяна Козаченко в ефірі Вечір.LIVE підкреслила, що для встановлення істини правоохоронцям доведеться провести ексгумацію тіл померлих солдатів. Повторний розтин та залучення незалежних криміналістів допоможуть встановити, від чого насправді помирали мобілізовані.