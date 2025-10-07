У поліції спростували "викрадення" чоловіка на столичному блокпості

Працівники поліції на блокпості. Фото: Нацполіція/Telegram

У Національній поліції України спростували інформацію про нібито "викрадення чоловіка" та "застосування сили до його дружини" на одному зі столичних блокпостів. Правоохоронці заявили, що чоловік самостійно погодився поїхати до РТЦК для уточнення обставин, а жодного насильства не було.

Про це Національна поліція України повідомила в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 7 жовтня.

Поліція пояснила інцидент на столичному блокпості

Як зазначили у Нацполіції, 5 жовтня правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки даних виявилося, що водій перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. Поліцейські запропонували чоловікові проїхати до Святошинського РТЦК, і він добровільно погодився.

"Інформація, яка поширюється мережею про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини, не відповідає дійсності", — повідомили в Нацполіції.

За деякий час на блокпост прибула жінка, яка представилася дружиною водія, та почала поводитися агресивно, погрожуючи поліцейським. Правоохоронці викликали для неї швидку, щоб запобігти можливій шкоді, проте не застосовували жодних силових дій. На момент її прибуття чоловік уже перебував у службовому авто й поїхав до РТЦК, тому жодного затримання чи "викрадення" не відбулося.

