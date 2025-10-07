В полиции опровергли "похищение" мужчины на столичном блокпосте

Работники полиции на блокпосте. Фото: Нацполиция/Телеграм

В Национальной полиции Украины опровергли информацию о якобы "похищении мужчины" и "применении силы к его жене" на одном из столичных блокпостов. Правоохранители заявили, что мужчина самостоятельно согласился поехать в РТЦК для уточнения обстоятельств, а никакого насилия не было.

Об этом Национальная полиция Украины сообщила в официальном Telegram-канале во вторник, 7 октября.

Полиция объяснила инцидент на столичном блокпосте

Как отметили в Нацполиции, 5 октября правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки данных оказалось, что водитель находится в розыске за уклонение от мобилизации. Полицейские предложили мужчине проехать в Святошинский РТЦК, и он добровольно согласился.

"Информация, которая распространяется в сети о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены, не соответствует действительности", — сообщили в Нацполиции.

Через некоторое время на блокпост прибыла женщина, которая представилась женой водителя, и начала вести себя агрессивно, угрожая полицейским. Правоохранители вызвали для нее скорую, чтобы предотвратить возможный вред, однако не применяли никаких силовых действий. На момент ее прибытия мужчина уже находился в служебном авто и поехал в РТЦК, поэтому никакого задержания или "похищения" не произошло.

