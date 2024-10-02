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Скандал із цькуванням за зовнішність Гасиджак — суд виніс рішення у справі

2 жовтня 2024 21:44
Галина Шподарева - редактор
Скандал з бодішеймінгом Лесі Гасиджак — рішення суду
В. о. директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Києві суд не задовольнив позов в. о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак щодо бодішеймінгу. Рішення виніс Голосіївський районний суд. 

Про це повідомила Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем" у середу, 2 жовтня.

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Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: Vogue

Справа Лесі Гасиджак — деталі

Голосіївський районний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог в. о. директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак у справі про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною та відшкодування їй шкоди. Адвокатка в. о. директорки музею подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді", — зазначила адвокатка Оксана Гузь.

Влітку 2023 року з’явився допис юриста Клима Братківського про те, що Леся Гасиджак не може очолювати Музей Голодомору саме через її зовнішній вигляд. Відтоді адвокати працювали над стратегією у захисті порушених прав Лесі Гасиджак з урахуванням всіх проявів дискримінаційного ставлення. Восени минулого року адвокатки подали позов до суду.

публікація в ФБ
Допис Клима Братківського. Фото: скриншот

"Тема дискримінації складна, але можлива до опанування та побудови загальноприйнятих правил і норм поведінки, які не будуть обмежувати людину за будь-якими ознаками та порушувати її права", — зазначила Оксана Гузь.

Як зазначили в асоціації жінок-юристок України, подібної судової практики в Україні поки немає. Однак дуже важливо її формувати, адже "це важливий крок для зміцнення демократичного суспільства".

дані адвокатів асоціації жінок-юристок України
Допис асоціації жінок-юристок України. Фото: скриншот 

Нагадаємо, виконувачка обов’язків генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак звернулася до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.

Як розповідала в інтерв'ю в інтервʼю Новини.LIVE, Леся Гасиджак розповіла, що пережила цей скандал завдяки величезній підтримці людей та своїй роботі. Також вона знялася для українського журналу Vogue.

Київ суд Голодомор порушення зайва вага судові рішення

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