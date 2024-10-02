Скандал с бодишеймингом Леси Гасиджак — решение суда

И. о. директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве суд не удовлетворил иск и. о. директора музея Голодомора Леси Гасиджак по поводу бодишейминга. Решение вынес Голосеевский районный суд.

Об этом сообщила Ассоциация женщин-юристок Украины "ЮрФем" в среду, 2 октября.

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Дело Леси Гасиджак — детали

Голосеевский районный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований и. о. директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак по делу о защите достоинства и деловой репутации, признании информации дискриминационной и недостоверной и возмещении ей вреда. Адвокат и. о. директора музея будет подавать апелляцию на решение суда.

"Комментировать решение пока рано, мы ждем полный текст, чтобы проанализировать мотивировочную часть, но уже готовимся к его обжалованию в апелляционном суде", — отметила адвокат Оксана Гузь.

Летом 2023 года появилось сообщение юриста Клима Братковского о том, что Леся Гасиджак не может возглавлять Музей Голодомора именно из-за ее внешнего вида. С тех пор адвокаты работали над стратегией в защите нарушенных прав Леси Гасиджак с учетом всех проявлений дискриминационного отношения. Осенью прошлого года адвокаты подали иск в суд.

Сообщение Клима Братковского. Фото: скриншот

"Тема дискриминации сложная, но возможна до освоения и построения общепринятых правил и норм поведения, которые не будут ограничивать человека по любым признакам и нарушать его права", — отметила Оксана Гузь.

Как отметили в ассоциации женщин-юристок Украины, подобной судебной практики в Украине пока нет. Однако очень важно ее формировать, ведь "это важный шаг для укрепления демократического общества".

Сообщение ассоциации женщин-юристок Украины. Фото: скриншот

Напомним, исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак обратилась в суд из-за травли относительно ее внешнего вида. Ранее в сети заявили о "несоответствии ее тела" и занимаемой должности.

Леся Гасиджак рассказала, что испытала этот скандал благодаря огромной поддержке людей и своей работе. Также она снялась для украинского журнала Vogue.