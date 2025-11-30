День радіотехнічних військ — звернення Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У неділю, 30 листопада, у День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України, головнокомандувач Олександр Сирський звернувся до українських воїнів. Він привітав військових із професійним святом та подякував їм за роботу на користь нашої держави.

Відповідний допис Олександр Сирський опублікував у Facebook.

Сирський привітав із Днем радіотехнічних військ

"30 листопада ми відзначаємо День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України — професійне свято тих, хто забезпечує раннє виявлення повітряних загроз і передачу інформації для реагування системи ППО", — зазначив головком.

Водночас він наголосив, що саме військовослужбовцям радіотехнічних військ українські громадяни завдячують своєчасним попередженням про повітряну небезпеку.

"Шановні воїни-радіотехніки! Ваша робота непомітна для більшості, але добре зрозуміла тим, хто приймає рішення й виконує бойові задачі", — зауважив Сирський.

Зокрема, він пригадав, що у перші години повномасштабного вторгнення Росії воїни РТВ змогли вийти з-під удару противника, зберегти систему управління та забезпечити необхідною інформацією наші Повітряні сили. Завдяки їм ефективно виконали своє завдання сили протиповітряної оборони й українська авіація.

"Щиро вітаю воїнів РТВ з професійним святом. Бажаю міцного здоров’я, надійної техніки й мирного неба. Висловлюю вдячність за вашу невтомну працю на користь українського народу.

Пам’ятаємо наших побратимів і посестер, які загинули від рук кривавих російських окупантів на бойовому чергуванні й виконуючи бойові завдання", — резюмував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

