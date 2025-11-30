День радиотехнических войск — обращение Сырского

Сырский обратился к воинам ВСУ в День радиотехнических войск
В воскресенье, 30 ноября, в День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины, главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинским воинам. Он поздравил военных с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу на благо нашего государства.
Соответствующее сообщение Александр Сырский опубликовал в Facebook.
Сырский поздравил с Днем радиотехнических войск
"30 ноября мы отмечаем День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник тех, кто обеспечивает раннее выявление воздушных угроз и передачу информации для реагирования системы ПВО", — отметил главком.
В то же время он подчеркнул, что именно военнослужащим радиотехнических войск украинские граждане обязаны своевременным предупреждением о воздушной опасности.
"Уважаемые воины-радиотехники! Ваша работа незаметна для большинства, но хорошо понятна тем, кто принимает решения и выполняет боевые задачи", — отметил Сырский.
В частности, он вспомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения России воины РТИ смогли выйти из-под удара противника, сохранить систему управления и обеспечить необходимой информацией наши Воздушные силы. Благодаря им эффективно выполнили свою задачу силы противовоздушной обороны и украинская авиация.
"Искренне поздравляю воинов РТИ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, надежной техники и мирного неба. Выражаю благодарность за ваш неутомимый труд в пользу украинского народа.
Помним наших побратимов и посестер, которые погибли от рук кровавых российских оккупантов на боевом дежурстве и выполняя боевые задачи", — резюмировал Сырский.
Недавно Александр Сырский посетил Купянское направление — какая сейчас там ситуация.
Также главнокомандующий ВСУ посетил Покровское направление и рассказал об актуальной ситуации там.
Читайте Новини.LIVE!