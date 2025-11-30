День радиотехнических войск — обращение Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В воскресенье, 30 ноября, в День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины, главнокомандующий Александр Сырский обратился к украинским воинам. Он поздравил военных с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу на благо нашего государства.

Соответствующее сообщение Александр Сырский опубликовал в Facebook.

Сырский поздравил с Днем радиотехнических войск

"30 ноября мы отмечаем День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник тех, кто обеспечивает раннее выявление воздушных угроз и передачу информации для реагирования системы ПВО", — отметил главком.

В то же время он подчеркнул, что именно военнослужащим радиотехнических войск украинские граждане обязаны своевременным предупреждением о воздушной опасности.

"Уважаемые воины-радиотехники! Ваша работа незаметна для большинства, но хорошо понятна тем, кто принимает решения и выполняет боевые задачи", — отметил Сырский.

В частности, он вспомнил, что в первые часы полномасштабного вторжения России воины РТИ смогли выйти из-под удара противника, сохранить систему управления и обеспечить необходимой информацией наши Воздушные силы. Благодаря им эффективно выполнили свою задачу силы противовоздушной обороны и украинская авиация.

"Искренне поздравляю воинов РТИ с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, надежной техники и мирного неба. Выражаю благодарность за ваш неутомимый труд в пользу украинского народа.

Помним наших побратимов и посестер, которые погибли от рук кровавых российских оккупантов на боевом дежурстве и выполняя боевые задачи", — резюмировал Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

