Які питання під час зустрічі обговорили головнокомандувач ЗСУ та начальниця Штабу оборони ЗС Канади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальниця Штабу оборони ЗС Канади Дженні Каріньян

Начальниця Штабу оборони Збройних Сил Канади генерал Дженні Каріньян у неділю, 19 січня, прибула в Україну. З нею зустрівся головнокомандувач ЗСУ.

Про це сам Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Олександра Сирського

Подробиці зустрічі Олександра Сирського та Дженні Каріньян

Під час розмови з канадською колегою Сирський повідомив їй про ситуацію на лінії фронту, актуальну безпекову ситуацію в Україні та потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Сторони обговорили підвищення спроможностей українських ППО та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу та житлового сектору. Йшлося про досягнення переваги над ворогом.

"ЗСУ високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій із розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій. Окремо відзначив результативність військово-тренувальної місії ЗС Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців ЗСУ", — зазначив Сирський.

Також він подякував генералу Дженні Каріньян, канадському уряду та канадському народу за підтримку України та військову допомогу, зокрема проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 у Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного та технічного персоналу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що висококваліфікований персонал Повітряних сил ЗС України заборонено переводити в піхоту. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які спеціалізуються на обслуговуванні літаків.

Раніше головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Сторони обговорили ситуацію на фронті: на багатьох напрямках точаться запеклі бої.