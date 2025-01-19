Какие вопросы во время встречи обсудили главнокомандующий ВСУ и начальница Штаба обороны ВС Канады

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальница Штаба обороны ВС Канады Дженни Кариньян

Начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерал Дженни Кариньян в воскресенье, 19 января, прибыла в Украину. С ней встретился главнокомандующий ВСУ.

Об этом сам Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Александра Сырского

Подробности встречи Александра Сырского и Дженни Кариньян

В ходе разговора с канадской коллегой Сырский сообщил ей о ситуации на линии фронта, актуальной ситуации с безопасностью в Украине и потребности ВСУ в вооружении и военной технике.

Стороны обсудили повышение возможностей украинских ПВО и противоракетной обороны с учетом ракетно-авиационных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и жилого сектора. Речь шла о достижении превосходства над врагом.

"ВСУ высоко ценят вклад Канады в деятельность Коалиций по развитию беспилотных систем, воздушных сил, бронетанковой техники и информационных технологий. Отдельно отметил результативность военно-тренировочной миссии ВС Канады UNIFIER, которая за десять лет своей деятельности подготовила почти 43 тысячи военнослужащих ВСУ", — отметил Сырский.

Также он поблагодарил генерала Дженни Кариньян, канадское правительство и канадский народ за поддержку Украины и военную помощь, в частности проведение профессиональной подготовки украинских пилотов F-16 в Канаде и обеспечение языковой подготовки летного и технического персонала.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высококвалифицированный персонал Воздушных сил ВС Украины запрещено переводить в пехоту. В частности, это касается военнослужащих, которые специализируются на обслуживании самолетов.

Ранее главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном. Стороны обсудили ситуацию на фронте: на многих направлениях идут ожесточенные бои.