Головна Новини дня Сирський зустрівся з британською делегацією — які результати

Сирський зустрівся з британською делегацією — які результати

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:46
ЗСУ зривають осінньо-зимовий наступ РФ — деталі від Сирського
Олександр Сирський та Річард Найтон. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з британською делегацією. Він розповів їм про ситуацію на фронті та протидію російському наступу.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook 20 грудня. 

Читайте також:

Зустріч Сирського з британською делегацією

Сирський заявив, що очолював британську делегацію начальник Штабу оборони Великої Британії головний маршал авіації Річард Найтон. Головнокомандувач розповів своїм колегам про оперативну обстановку на фронту. Зокрема, про те, як Сили оборони зривають осінньо-зимові кампанії російських військ. 

"Попри значний тиск противника на окремих ділянках фронту, Збройним Силам України вдається успішно контратакувати та завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, сторони окремо обговорили потреби ЗСУ, зокрема, у засобах ураження для сухопутної, авіаційної та морської компоненти Сил оборони України.

"Користуючись нагодою, подякував головному маршалу авіації Річарду Найтону, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони.
Візит британських партнерів вкотре підтвердив дієвість нашого військового співробітництва та стратегічного партнерства", — підкреслив Олександр Сирський. 

Нагадаємо, раніше військовий розповів, що росіяни змінили тактику просування на фронті через погодні умови. Вони майже припинили використання бронетехніки.

Водночас Сергій Братчук розкрив тактику росіян біля Гуляйполя на Запоріжжі. Окупанти намагаються обійти місто з півночі та півдня, уникаючи лобового наступу.

