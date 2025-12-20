ВСУ срывают осенне-зимнее наступление РФ — детали от Сырского

Александр Сырский и Ричард Найтон. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с британской делегацией. Он рассказал им о ситуации на фронте и противодействии российскому наступлению.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook 20 декабря.

Встреча Сырского с британской делегацией

Сырский заявил, что возглавлял британскую делегацию начальник Штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. Главнокомандующий рассказал своим коллегам об оперативной обстановке на фронте. В частности, о том, как Силы обороны срывают осенне-зимние кампании российских войск.

"Несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, Вооруженным Силам Украины удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отдельно обсудили потребности ВСУ, в частности, в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины.

"Пользуясь случаем, поблагодарил главного маршала авиации Ричарда Найтона, правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим Силам обороны.

Визит британских партнеров в очередной раз подтвердил действенность нашего военного сотрудничества и стратегического партнерства", — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее военный рассказал, что россияне изменили тактику продвижения на фронте из-за погодных условий. Они почти прекратили использование бронетехники.

В то же время Сергей Братчук раскрыл тактику россиян возле Гуляйполя в Запорожье. Оккупанты пытаются обойти город с севера и юга, избегая лобового наступления.