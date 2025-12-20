Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сырский встретился с британской делегацией — какие результаты

Сырский встретился с британской делегацией — какие результаты

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:46
ВСУ срывают осенне-зимнее наступление РФ — детали от Сырского
Александр Сырский и Ричард Найтон. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с британской делегацией. Он рассказал им о ситуации на фронте и противодействии российскому наступлению.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook 20 декабря.

Реклама
Читайте также:

Встреча Сырского с британской делегацией

Сырский заявил, что возглавлял британскую делегацию начальник Штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон. Главнокомандующий рассказал своим коллегам об оперативной обстановке на фронте. В частности, о том, как Силы обороны срывают осенне-зимние кампании российских войск.

"Несмотря на значительное давление противника на отдельных участках фронта, Вооруженным Силам Украины удается успешно контратаковать и наносить российским войскам значительные потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отдельно обсудили потребности ВСУ, в частности, в средствах поражения для сухопутной, авиационной и морской компоненты Сил обороны Украины.

"Пользуясь случаем, поблагодарил главного маршала авиации Ричарда Найтона, правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь нашим Силам обороны.
Визит британских партнеров в очередной раз подтвердил действенность нашего военного сотрудничества и стратегического партнерства", — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее военный рассказал, что россияне изменили тактику продвижения на фронте из-за погодных условий. Они почти прекратили использование бронетехники.

В то же время Сергей Братчук раскрыл тактику россиян возле Гуляйполя в Запорожье. Оккупанты пытаются обойти город с севера и юга, избегая лобового наступления.

Великобритания война в Украине Александр Сырский фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации