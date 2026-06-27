Сирський: ЗСУ та росіяни наступають "ногами", як у Першу світову війну

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що через масове застосування безпілотників сучасна війна дедалі більше нагадує Першу світову. За його словами, зараз і українські військові, і російські окупанти часто ведуть наступ пішки, адже бронетехніка стала легкою ціллю для дронів.

Про це Сирський сказав в інтерв'ю The Times, передає Новини.LIVE.

Яка техніка на фронті є найбільш рентабельною

Головком наголосив, що сучасна війна стала справжнім змаганням технологій. За його словами, останніми роками безпілотники здійснили величезний стрибок у розвитку та фактично змінили тактику бойових дій.

"Війна — це постійне змагання технологій, економік і ресурсів. Наразі ми бачимо значний стрибок уперед у розвитку дронів, зокрема коптерів зі скидами", — сказав Сирський.

Водночас він зазначив, що військові активно працюють над створенням ефективних засобів боротьби з безпілотниками. Після досягнення такого балансу роль дронів на полі бою поступово зменшиться. Головнокомандувач пояснив, що саме через домінування безпілотників сьогодні значно скоротилося використання бронетехніки та артилерії.

"Наразі ми фактично не використовуємо бронетехніку, і значно зменшилося використання артилерії. Наші військовослужбовці й противник фактично наступають, як у Першу світову війну, — ногами", — наголосив він.

За словами Сирського, для виходу на передній край піхотинцям нерідко доводиться долати 10–15 кілометрів пішки, щоб виконати бойове завдання. На думку головнокомандувача, повернути бронетехніці ефективність допоможуть сучасні комплекси активного захисту, які зможуть автоматично знищувати ворожі безпілотники.

"Відповідь одна — це створення таких комплексів активного захисту, які самі будуть збивати дрони. Коли дрони збиватимуть дрони, тоді танки, БМП, артилерія — усі звичайні види озброєння — отримають друге дихання", — зазначив Сирський.

Водночас він підкреслив, що майбутня бронетехніка вже не буде схожою на ту, яку використовували раніше.

Як повідомляли Новини.LIVE, Олександр Сирський відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з безпілотниками. За його словами, сучасна війна стрімко змінюється під впливом розвитку безпілотних технологій, тому українські військові постійно впроваджують нові рішення для протидії російським дронам та посилення захисту особового складу і техніки на передовій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 червня Сирський відвідав українські підрозділи на кількох ключових напрямках фронту. Під час робочої поїздки він заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку, оцінив ситуацію на передовій та ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення оборони й підвищення ефективності дій українських військових.