Сирський вручив відзнаку Головнокомандувача ЗСУ Бернару-Анрі Леві

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та французький журналіст Бернар-Анрі Леві. Фото: ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у понеділок, 7 квітня, вручив відзнаку "За сприяння війську" французькому філософу та журналісту Бернару-Анрі Леві. Він сприяє утримання фокуса уваги на війні в Україні.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Відзнака Бернару-Анрі Леві

"Мав приємну нагоду вручити відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України "За сприяння війську" Бернару-Анрі Леві — французькому філософу, письменнику, документалісту, політичному журналісту та інтелектуалу, великому другові України та моєму доброму другові", — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що він неодноразово зустрічався з Бернаром-Анрі в зонах бойових дій та на гарячих ділянках фронту. Головком наголосив, що він є публічним інтелектуалом світового масштабу, та робить величезну роботу для того, аби Україна й надалі залишалася у фокусі уваги Заходу.

"Через свої фільми, публікації, зустрічі з політиками, виступи на найвищих майданчиках він закликає до конкретних дій: озброєння України, посилення санкцій проти Росії, визнання російських злочинів геноцидом", — додав очільник ЗСУ.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди родинам військовослужбовців, які загинули у боротьбі проти РФ.

А в березні український лідер підписав наказ про вручення нагород 301 військовому.