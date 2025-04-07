Сырский вручил награду Главнокомандующего ВСУ Бернару-Анри Леви

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и французский журналист Бернар-Анри Леви. Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в понедельник, 7 апреля, вручил награду "За содействие армии" французскому философу и журналисту Бернару-Анри Леви. Он способствует удержанию фокуса внимания на войне в Украине.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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"Имел приятную возможность вручить награду Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "За содействие армии" Бернару-Анри Леви — французскому философу, писателю, документалисту, политическому журналисту и интеллектуалу, большому другу Украины и моему хорошему другу", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что он неоднократно встречался с Бернаром-Анри в зонах боевых действий и на горячих участках фронта. Головком отметил, что он является публичным интеллектуалом мирового масштаба, и делает огромную работу для того, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась в фокусе внимания Запада.

"Через свои фильмы, публикации, встречи с политиками, выступления на самых высоких площадках он призывает к конкретным действиям: вооружение Украины, усиление санкций против России, признание российских преступлений геноцидом", — добавил глава ВСУ.

Скриншот поста Сырского

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды семьям военнослужащих, погибших в борьбе против РФ.

А в марте украинский лидер подписал приказ о вручении наград 301 военному.