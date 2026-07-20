Сирський відреагував на інформацію, що він "не хоче воювати дронами"

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на інформацію, що він нібито не хоче воювати дронами. Він назвав це найдивнішим закидом. За словами Сирського, Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив саме він.

Про це Олександр Сирський повідомив у колонці "Мілітарного", передає Новини.LIVE.

Сирський "не хоче воювати дронами"

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