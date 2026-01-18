Сирський розкрив деталі покращення комплектування ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вважає, що зараз військо має кращі показники із доукомплектування, ніж сім місяців тому. На це, передусім, вплинуло регулювання проблеми самовільного залишення частини, вважає головком.

Про це Сирський заявив в інтерв'ю Соні Кошкіной на YouTube-каналі LB.ua.

Що вплинуло на покращення

Сирський зазначив, що у процесі вивчення проблеми СЗЧ застосовувалися різні форми й методи повернення. Існують визначені процедури повернення, коли військовослужбовець, який самовільно залишив частину, може самостійно повернутися протягом певного часу до своєї військової частини або перейти до іншої. Для тих, хто знаходиться у СЗЧ, створені батальйонні резерви, що дає можливість повернутися і продовжити виконувати військовий обов’язок.

"Ті, хто ухиляється і не хоче воювати, перебувають у розшуку — щодо них порушуються кримінальні справи. Водночас навіть на цьому етапі військовослужбовець може повернутися, якщо виявить таке бажання. Також згадується про покращення умов перебування та проходження підготовки в навчальних центрах", — перерахував головком причини покращення.

Сирський пояснив, що в першу чергу тих, хто повернувся з СЗЧ, відправляють ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. У районах активних бойових дій є втрати і, відповідно, є потреба в поповненні особового складу. Головком зазначив, що це стосується не лише ДШВ і штурмових частин, а й механізованих підрозділів та підрозділів тероборони.

Нагадаємо, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років в Україні триває і у 2026 році. Проте армія враховує фізичні можливості таких солдат.

Раніше ми також інформували, що суд визнав незаконною мобілізацію працівника "Укрзалізниці". Він мав чинне бронювання від призову.