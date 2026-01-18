Сырский раскрыл детали улучшения комплектования ВСУ

Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский считает, что сейчас войско имеет лучшие показатели по доукомплектованию, чем семь месяцев назад. На это, прежде всего, повлияло регулирование проблемы самовольного оставления части, считает главком.

Об этом Сырский заявил в интервью Соне Кошкиной на YouTube-канале LB.ua.

Что повлияло на улучшение

Сырский отметил, что в процессе изучения проблемы СВЧ применялись различные формы и методы возврата. Существуют определенные процедуры возвращения, когда военнослужащий, самовольно покинувший часть, может самостоятельно вернуться в течение определенного времени в свою воинскую часть или перейти в другую. Для тех, кто находится в СЗЧ, созданы батальонные резервы, что дает возможность вернуться и продолжить выполнять воинский долг.

"Те, кто уклоняется и не хочет воевать, находятся в розыске — в отношении них возбуждаются уголовные дела. В то же время даже на этом этапе военнослужащий может вернуться, если изъявит такое желание. Также упоминается об улучшении условий пребывания и прохождения подготовки в учебных центрах", — перечислил главком причины улучшения.

Сырский пояснил, что в первую очередь тех, кто вернулся из СЗЧ, отправляют те части, которые выполняют задачи на наиболее горячих участках фронта. В районах активных боевых действий есть потери и, соответственно, есть потребность в пополнении личного состава. Главком отметил, что это касается не только ДШВ и штурмовых частей, но и механизированных подразделений и подразделений теробороны.

Напомним, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в Украине продолжается и в 2026 году. Однако армия учитывает физические возможности таких солдат.

Ранее мы также информировали, что суд признал незаконной мобилизацию работника "Укрзализныци". Он имел действующее бронирование от призыва.