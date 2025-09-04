Сирський розповів про протидію Шахедам

Сирський провів нараду щодо протидії Шахедам — деталі
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ударним дронам типу "Шахед". Він зазначив, що за цим напрямком у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей.
Про це Сирський повідомив у четвер, 4 вересня, в Telegram.
Сирський про протидію Шахедам
"У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед". Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони", — зазначив Сирський.
А також додав, що наразі Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням".
За словами головкома, спільне завдання — формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС.
Під час наради Сирський заслухав доповіді про:
- ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;
- стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;
- порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;
- наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.
Сирський наголосив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто як Головнокомандувача. Адже, як зазначив генерал, від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Саме тому й надалі триває відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, а також формування нових штатних підрозділів.
"За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", — резюмував Сирський.
