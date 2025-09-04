Відео
Головна Новини дня Сирський провів нараду щодо протидії Шахедам — деталі

Сирський провів нараду щодо протидії Шахедам — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:57
Сирський розповів про протидію Шахедам
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ударним дронам типу "Шахед". Він зазначив, що за цим напрямком у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей.

Про це Сирський повідомив у четвер, 4 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Сирський про протидію Шахедам

"У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед". Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони", — зазначив Сирський.

А також додав, що наразі Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням".

За словами головкома, спільне завдання — формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС.

Під час наради Сирський заслухав доповіді про:

  • ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;
  • стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;
  • порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;
  • наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Сирський наголосив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто як Головнокомандувача. Адже, як зазначив генерал, від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Саме тому й надалі триває відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, а також формування нових штатних підрозділів.

"За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", — резюмував Сирський.

Сирський нарада
Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нещодавно Сирський назвав втрати російських окупантів у живій силі за серпень 2025 року.

Раніше у Генштабі назвали напрямки фронту, де тривають найзапекліші бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

ЗСУ ППО війна в Україні Олександр Сирський Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
