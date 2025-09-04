Видео
Главная Новости дня Сырский провел совещание по противодействию Шахедам — детали

Сырский провел совещание по противодействию Шахедам — детали

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:57
Сырский рассказал о противодействии Шахедам
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел совещание по противодействию ударным дронам типа "Шахед". Он отметил, что по этому направлению в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей.

Об этом Сирский сообщил в четверг, 4 сентября, в Telegram.

Читайте также:

Сырский о противодействии Шахедам

"В Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед". Провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны", — отметил Сырский.

А также добавил, что сейчас Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням".

По словам главкома, общая задача — формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС.

Во время совещания Сырский заслушал доклады о:

  • эффективности выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков;
  • состоянии и перспективах обеспечения подразделений различными типами дронов;
  • порядке дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника;
  • имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению.

Сырский подчеркнул, что направление ПВО приоритетное и для государства, и для Вооруженных сил, и для него лично как Главнокомандующего. Ведь, как отметил генерал, от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Именно поэтому и в дальнейшем продолжается отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, а также формирование новых штатных подразделений.

"По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков", — резюмировал Сырский.

Сирський нарада
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Недавно Сырский назвал потери российских оккупантов в живой силе за август 2025 года.

Ранее в Генштабе назвали направления фронта, где идут самые ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

ВСУ ПВО война в Украине Александр Сырский Шахед
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
