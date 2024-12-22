Знищення російської техніки на фронті в Україні — Сирський показав вражаюче відео

Українські військові влучили у техніку росіян. Фото: скриншот

Українські військові завдають влучних ударів по техніці та живій силі окупантів. Росіяни зазнають втрат.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Telegram, у неділю 22 грудня.

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Завдяки професійним і злагодженим діям військових, ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Кожен підрозділ Сил оборони виконує свої завдання з максимальною ефективністю, що дозволяє стримувати наступальні дії противника та завдавати йому серйозних ударів.

"Ворог зазнає вагомих втрат завдяки ефективним і вмілим діям наших воїнів", — йдеться у повідомленні Сирського.

Раніше ми писали, що бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти показали відео атак по російських військах в Курській області. Захисникам України вдалося знищити кілька одиниць ворожої техніки та живу силу окупантів.

Також ми показували кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих об'єктах та позиціях завдавали за допомогою артилерії та дронів.