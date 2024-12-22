Уничтожение российской техники на фронте в Украине — Сырский показал впечатляющее видео

Украинские военные держат под прицелом технику россиян. Фото: скриншот

Украинские военные наносят меткие удары по технике и живой силе оккупантов. Россияне несут потери.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram, в воскресенье, 22 декабря.

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Благодаря профессиональным и слаженным действиям военных, враг несет значительные потери в живой силе и технике.

Каждое подразделение Сил обороны выполняет свои задачи с максимальной эффективностью, что позволяет сдерживать наступательные действия противника и наносить ему серьезные удары.

"Враг несет значительные потери благодаря эффективным и умелым действиям наших воинов", — говорится в сообщении Сырского.

Ранее мы писали, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты показали видео атак по российским войскам в Курской области. Защитникам Украины удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу оккупантов.

Также мы показывали кадры, как украинские военные уничтожают российскую военную технику на фронте. Удары по вражеским объектам и позициям наносили с помощью артиллерии и дронов.