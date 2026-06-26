Сирський обговорив завершення служби з генералом Донаг’ю

Головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Командувач Сухопутних військ США в Європі та Африці Крістофер Донаг'ю залишає свою посаду 2 липня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів переговори з генералом Крістофером Донаг'ю та відзначив його допомогу для зміцнення України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського.

Сирський переговорив з Донаг'ю через його звільнення

Армія США офіційно підтвердила звільнення генерала Крістофера Донаг'ю з посади командувача Сухопутних військ США в Європі та Африці. Відповідна заява була оприлюднена у четвер, 25 червня. За даними агентства Reuters, генерал залишить пост 2 липня. Медійники ж пов'язують це рішення з розбіжностями між Донаг'ю та главою Пентагону Пітом Гегсетом, про можливість дострокової заміни якого інсайдери попереджали раніше. На цій посаді генерал пропрацював 18 місяців.

Донаг'ю має значний досвід участі у військових конфліктах, зокрема в Іраку та Сирії. Також він відомий як останній американський військовослужбовець, що залишив Афганістан під час виведення контингенту США у 2021 році, яке відбувалося за рішенням президента Джо Байдена.

За інформацією Financial Times, відставка генерала збігається з планами Пентагону щодо скорочення рівнів командування в Європі, а також на фоні вимог Дональда Трампа до союзників брати на себе більше відповідальності за власну безпеку та підтримку України.

Під час повномасштабної війни генерал відігравав ключову роль у координації допомоги Києву. Журналісти зазначають, що завдяки поєднанню досвіду спеціальних операцій та керівництва сухопутними військами НАТО в Європі, він користувався значною повагою серед європейських військових та політичних еліт.

Своєю чергою Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про проведення телефонної розмови з генералом Донаг'ю, під час якої висловив вдячність американському колезі.

У своєму зверненні Сирський наголосив на результативності їхньої співпраці:

"Друг України генерал Донаг'ю завершує роботу на цій посаді. Наші численні робочі переговори стали більш ніж партнерством. Ці плідні контакти вилились у постачання далекобійних систем та реалізацію інноваційних технологічних ініціатив. Посилили спроможності нашої протиповітряної оборони зокрема та Збройних Сил України загалом. Відтак – суттєво зміцнили обороноздатність нашої країни. А головне – зберегли життя тисяч українців, цивільних і військових".

Сирський також зазначив, що у критичні для України періоди Кріс Донаг'ю продемонстрував високі лідерські якості: "У важкі моменти нашої війни за свободу й незалежність Кріс Донаг’ю проявив себе і як військовий лідер і як людина слова й честі. Українські воїни завжди шануватимуть генерала Донаг’ю.

Хочу ще раз висловити повагу та щиру вдячність американському колезі".

Новини.LIVE повідомляли також про те, що Велика Британія теж опинилася в скандальній ситуації, бо міністр оборони Джон Гілі офіційно пішов у відставку через конфлікт із урядом щодо оборонного бюджету. Очільник відомства заявив, що не може підписати новий оборонний план, оскільки запропоноване фінансування є катастрофічно малим і не відповідає реальним безпековим загрозам, що стоять перед країною.

Тим часом в Україні відбувається кардинальна зміна підходу до власної артилерії та ракетних сил. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив стратегічний документ до 2030 року. В Україні хочуть повністю позбутися залежності від закордонних постачань та зношеної радянської зброї.