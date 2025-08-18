Сирський описав ситуацію на фронті та назвав найскладніші ділянки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у великому інтерв’ю розповів про актуальну ситуацію на фронті та основні напрямки, де нині тривають найважчі бої. За його словами, стратегічна наступальна операція ворога триває, і російські війська зосереджуються насамперед на Покровському та Запорізькому напрямках.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Покровськ залишається ключовим для противника: тут щодня фіксується близько півсотні штурмів. Олександр Сирьский пояснив, що зараз російські війська хочуть охопити Покровський напрямок з півночі та півдня, формуючи так звані "лещата". Зокрема, у боях бере участь 51-ша загальновійськова армія Росії у складі трьох бригад, серед яких колишні підрозділи так званої "ДНР". Саме там у полон потрапили військові 132-ї горлівської бригади.

"І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", — пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Російські війська атакують Україну тактикою "тисячі порізів"

Сирський зазначив, що на цьому напрямку росіяни використовують тактику "тисячі порізів". Тобто це атаки малими групами на широкому фронті. Проте, успіхи противника були короткочасними.

"Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з'явилися. Чому так сталося? Тому що місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", — пояснив Олександр Сирський.

Наразі штурми росіян на Сумському напрямку значно послабшали

Попри зосередження елітних частин — десантників, морпіхів і мотострілецьких з’єднань, росіяни не мали успіху протягом останніх двох місяців. Навпаки, втратили кілька населених пунктів, а їхня спроба наступу в районі Степного та Новокостянтинівки завершилася відкиданням за державний кордон.

ЗСУ готуються до нових атак російських військ

На Запоріжжі, за словами Сирського, противник має на меті прорив оборони та просування вглиб області, кінцева ціль — контроль над усім регіоном. Наразі інтенсивність бойових дій там нижча, однак ЗСУ готуються до можливих масованих атак.

Тим часом на Херсонщині активність ворога зосереджена переважно в острівній зоні та поблизу мостів. Росіяни навіть відвели один полк і бригаду морської піхоти з цього напрямку, що свідчить про відсутність планів масштабного наступу найближчим часом, хоча загроза залишається.

Окремо Сирський відзначив Новопавлівський і Лиманський напрямки як ділянки, де ворог також намагається досягти результатів, проте в меншому масштабі.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові просуваються на одному із напрямків фронту.

Також Генштаб ЗСУ оприлюднив сьогодні, 18 серпня, дані про ситуацію на фронті. Стало відомо, де росіяни безрезультатно штурмували області.