Сырский описал ситуацию на фронте и назвал самые сложные участки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в большом интервью рассказал об актуальной ситуации на фронте и основных направлениях, где сейчас идут самые тяжелые бои. По его словам, стратегическая наступательная операция врага продолжается, и российские войска сосредотачиваются прежде всего на Покровском и Запорожском направлениях.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Покровск остается ключевым для противника: здесь ежедневно фиксируется около полсотни штурмов. Александр Сирьский пояснил, что сейчас российские войска хотят охватить Покровское направление с севера и юга, формируя так называемые "тиски". В частности, в боях участвует 51-я общевойсковая армия России в составе трех бригад, среди которых бывшие подразделения так называемой "ДНР". Именно там в плен попали военные 132-й горловской бригады.

"И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", — пояснил Главнокомандующий ВСУ.

Российские войска атакуют Украину тактикой "тысячи порезов"

Сирский отметил, что на этом направлении россияне используют тактику "тысячи порезов". То есть это атаки малыми группами на широком фронте. Однако, успехи противника были кратковременными.

"Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км к нескольким нашим населенным пунктам и внезапно там появились. Почему так произошло? Потому что местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения",- пояснил Александр Сырский.

Сейчас штурмы россиян на Сумском направлении значительно ослабли

Несмотря на сосредоточение элитных частей — десантников, морпехов и мотострелковых соединений, россияне не имели успеха в течение последних двух месяцев. Наоборот, потеряли несколько населенных пунктов, а их попытка наступления в районе Степного и Новоконстантиновки завершилась отбросом за государственную границу.

ВСУ готовятся к новым атакам российских войск

На Запорожье, по словам Сырского, противник имеет целью прорыв обороны и продвижение вглубь области, конечная цель — контроль над всем регионом. Сейчас интенсивность боевых действий там ниже, однако ВСУ готовятся к возможным массированным атакам.

Между тем на Херсонщине активность врага сосредоточена преимущественно в островной зоне и вблизи мостов. Россияне даже отвели один полк и бригаду морской пехоты с этого направления, что свидетельствует об отсутствии планов масштабного наступления в ближайшее время, хотя угроза остается.

Отдельно Сырский отметил Новопавловское и Лиманское направления как участки, где враг также пытается достичь результатов, однако в меньшем масштабе.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продвигаются на одном из направлений фронта.

Также Генштаб ВСУ обнародовал сегодня, 18 августа, данные о ситуации на фронте. Стало известно, где россияне безрезультатно штурмовали области.