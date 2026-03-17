Синоптики прогнозують в Україні дощі та морози завтра

Жінка під парасоолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в вівторок, 17 лютого, буде місцями дощовою та морозною. Синоптики попереджають про опади у східних, південно-східних областях та в Карпатах і на Закарпатті. Також температура повітря може впасти до -3 °C вночі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у понеділок, 16 березня, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні на 17 березня

Укргідрометцентр прогнозує по всій території країни мінливу хмарність. Також на сході, вдень на південному сході та на крайньому заході, зокрема в карпатах, подекуди буде незначний дощ. Вітер очікується в основному півінчно-східного напрямку, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2...-3 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 °C. У західних та південнозахідних областях буде ще тепліше: повітря прогріється до +13 °C, а от дещо прохолодно буде на північному сході, де очікується до +2...+7 °C.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в низці областей України незначне похолодання. Згідно з її повідмленням, температура повітря опуститься до +4...+8 °C в південно-східних, а також Сумській, Поолтавській та Дніпропетровській областях.

У Києві 17 березня буде суха та сонячна погода. Вночі в столиці буде близько 0 °C, а на околицях міста можливо навіть до -2 °C, однак упродвж дня термометри показуватимуть до +7...+9 °C.

"Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним, уважно стежте за свіжими прогнозами і одягайтеся відповідно. Миття вікон варто відкласти, щоб не застудитися", — закликає Діденко.

Прогноз температури повітря на 17 березня. Фото: Meteopost

Синоптики спрогнозували, якою буде весна 2026 року в Україні. Упродовж березня, квітня та травня погода часто змінюватиметься, а справжнє тепло не поспішатиме тішити українців.

