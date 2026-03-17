Синоптики прогнозируют в Украине дожди и морозы сегодня

Синоптики прогнозируют в Украине дожди и морозы сегодня

Дата публикации 17 марта 2026 00:15
Синоптики прогнозируют в Украине дожди и морозы завтра
Женщина под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 17 февраля, будет местами дождливой и морозной. Синоптики предупреждают об осадках в восточных, юго-восточных областях, в Карпатах и на Закарпатье. Также температура воздуха может упасть до -3 °C ночью.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в понедельник, 16 марта, передает Новини.LIVE.

Укргидрометцентр прогнозирует по всей территории страны переменную облачность. Также на востоке, днем на юго-востоке и на крайнем западе, в частности в Карпатах, местами будет незначительный дождь. Ветер ожидается в основном юго-восточного направления, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...-3 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °C. В западных и юго-западных областях будет еще теплее: воздух прогреется до +13 °C, а вот несколько прохладно будет на северо-востоке, где ожидается до +2...+7 °C.

Мапа прогнозу погоди в Україні на вівторок, 17 березня 2026 року
Прогноз погоды в Украине на 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует в ряде областей Украины незначительное похолодание. Согласно ее сообщению, температура воздуха опустится до +4...+8 °C в юго-восточных, а также Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В Киеве 17 марта будет сухая и солнечная погода. Ночью в столице будет около 0 °C, а на окраинах города возможно даже до -2 °C, однако в течение дня термометры будут показывать до +7...+9 °C.

"Ближайшая неделя будет в Украине прохладной, внимательно следите за свежими прогнозами и одевайтесь соответственно. Мытье окон стоит отложить, чтобы не простудиться", — призывает Диденко.

Карта температури повітря на вівторок, 17 березня, 2026 року
Прогноз температуры воздуха на 17 марта. Фото: Meteopost

Синоптики спрогнозировали, какой будет весна 2026 года в Украине. В течение марта, апреля и мая погода часто будет меняться, а настоящее тепло не будет спешить радовать украинцев.

Также Новини.LIVE писали, как оживить сад после морозной зимы и какими удобрениями пользоваться, чтобы побеги распустились уже в начале весны.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
