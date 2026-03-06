Прогноз погоди в Україні на 7-8 березня — Діденко розповіла, чого чекати

Синоптик Діденко прогнозує прихід справжньої весни цими вихідними
Вже цими вихідними в Україні буде тепла та суха погода. Через антициклон про опади можна забути. Вночі температура повітря буде не надто високою, але вдень очікується тепло.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди на 7-8 березня
Вітер в Україні цими вихідними стихне. Ночі будуть холодними, але вдень 7-8 березня максимальна температура повітря буде цілком комфортною. В Україну йде справжня весна.
У суботу, 7 березня, синоптик прогнозує +5...+9 °C. На сході країни очікується +2...+5 °C. У західних областях буде +9...+12 °C.
У неділю, 8 березня, температура повітря буде дещо вищою. Очікується +5...+11 °C. На заході та півдні Діденко прогнозує до +13 °C.
Погода у Києві
У столиці за прогнозом синоптика 7-8 березня переважатиме комфортна погода. Опадів та вітру не прогнозують. В суботу очікується +6 °C, а в неділю буде +8 °C.
