Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує прихід справжньої весни цими вихідними

Синоптик Діденко прогнозує прихід справжньої весни цими вихідними

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 17:34
Прогноз погоди в Україні на 7-8 березня — Діденко розповіла, чого чекати
Жінки гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Вже цими вихідними в Україні буде тепла та суха погода. Через антициклон про опади можна забути. Вночі температура повітря буде не надто високою, але вдень очікується тепло.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 7-8 березня

Вітер в Україні цими вихідними стихне. Ночі будуть холодними, але вдень 7-8 березня максимальна температура повітря буде цілком комфортною. В Україну йде справжня весна.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує 7 та 8 березня в Україні до +13
Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

У суботу, 7 березня, синоптик прогнозує +5...+9 °C. На сході країни очікується +2...+5 °C. У західних областях буде +9...+12 °C.

У неділю, 8 березня, температура повітря буде дещо вищою. Очікується +5...+11 °C. На заході та півдні Діденко прогнозує до +13 °C.

Погода у Києві

У столиці за прогнозом синоптика 7-8 березня переважатиме комфортна погода. Опадів та вітру не прогнозують. В суботу очікується +6 °C, а в неділю буде +8 °C.

Раніше ми писали про те, що перший тиждень весни підготував сюрпризи для трьох знаків Зодіаку. На це впливатиме Марс, який перейшов у Риби, а також повня та місячне затемнення.

Також ми розповідали про те, як правильно обрізати троянди навесні. Догляд за квітами в цю пору року має бути по-особливому ретельним.

погода вихідні весна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації