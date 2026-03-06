Прогноз погоди в Україні на 7-8 березня — Діденко розповіла, чого чекати

Жінки гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Вже цими вихідними в Україні буде тепла та суха погода. Через антициклон про опади можна забути. Вночі температура повітря буде не надто високою, але вдень очікується тепло.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 7-8 березня

Вітер в Україні цими вихідними стихне. Ночі будуть холодними, але вдень 7-8 березня максимальна температура повітря буде цілком комфортною. В Україну йде справжня весна.

Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

У суботу, 7 березня, синоптик прогнозує +5...+9 °C. На сході країни очікується +2...+5 °C. У західних областях буде +9...+12 °C.

У неділю, 8 березня, температура повітря буде дещо вищою. Очікується +5...+11 °C. На заході та півдні Діденко прогнозує до +13 °C.

Погода у Києві

У столиці за прогнозом синоптика 7-8 березня переважатиме комфортна погода. Опадів та вітру не прогнозують. В суботу очікується +6 °C, а в неділю буде +8 °C.

Раніше ми писали про те, що перший тиждень весни підготував сюрпризи для трьох знаків Зодіаку. На це впливатиме Марс, який перейшов у Риби, а також повня та місячне затемнення.

Також ми розповідали про те, як правильно обрізати троянди навесні. Догляд за квітами в цю пору року має бути по-особливому ретельним.