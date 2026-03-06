Прогноз погоды в Украине на 7-8 марта — Диденко раскрыла детали

Синоптик Диденко спрогнозировала неожиданно теплые выходные
Через антициклон в Украине в эти выходные будет сухая и солнечная погода. Ночью еще будет держаться холод, а вот днем прогнозируют до +13 °C.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды на 7-8 марта
Ветер в Украине в эти выходные стихнет. Ночи будут холодными, но днем 7-8 марта максимальная температура воздуха будет вполне комфортной. В Украину идет настоящая весна.
В субботу, 7 марта, синоптик прогнозирует +5...+9 °C. На востоке страны ожидается +2...+5 °C. В западных областях будет +9...+12 °C.
В воскресенье, 8 марта, температура воздуха будет несколько выше. Ожидается +5...+11 °C. На западе и юге Диденко прогнозирует до +13 °C.
Погода в Киеве
В столице по прогнозу синоптика 7-8 марта будет преобладать комфортная погода. Осадков и ветра не прогнозируют. В субботу ожидается +6 °C, а в воскресенье будет +8 °C.
