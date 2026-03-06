Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко спрогнозировала неожиданно теплые выходные

Синоптик Диденко спрогнозировала неожиданно теплые выходные

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 17:34
Прогноз погоды в Украине на 7-8 марта — Диденко раскрыла детали
Женщины гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Через антициклон в Украине в эти выходные будет сухая и солнечная погода. Ночью еще будет держаться холод, а вот днем ​​прогнозируют до +13 °C.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 7-8 марта

Ветер в Украине в эти выходные стихнет. Ночи будут холодными, но днем 7-8 марта максимальная температура воздуха будет вполне комфортной. В Украину идет настоящая весна.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує 7 та 8 березня в Україні до +13
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

В субботу, 7 марта, синоптик прогнозирует +5...+9 °C. На востоке страны ожидается +2...+5 °C. В западных областях будет +9...+12 °C.

В воскресенье, 8 марта, температура воздуха будет несколько выше. Ожидается +5...+11 °C. На западе и юге Диденко прогнозирует до +13 °C.

Погода в Киеве

В столице по прогнозу синоптика 7-8 марта будет преобладать комфортная погода. Осадков и ветра не прогнозируют. В субботу ожидается +6 °C, а в воскресенье будет +8 °C.

Ранее мы писали о том, что первая неделя весны подготовила сюрпризы для трех знаков Зодиака. На это будет влиять Марс, который перешел в Рыбы, а также полнолуние и лунное затмение.

Также мы рассказывали о том, как правильно обрезать розы весной. Уход за цветами в это время года должен быть по-особенному тщательным.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода выходные весна Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации