Синоптик Діденко назвала дату похолодання в Україні після аномальної спеки

Дитина влітку. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже 6 серпня стане останнім днем сильної спеки в Україні. Після цього температура почне поступово знижуватися, а разом із прохолодою в окремі регіони прийдуть дощі та грози.

Про це Діденко повідомила у Telegram, передає Новини.LIVE.

Діденко назвала останній день аномальної спеки

За прогнозом синоптика, 6 серпня в Україні ще утримається дуже спекотна погода. Наприкінці дня локальні дощі пройдуть у західних областях, на півночі та Вінниччині.

Прогноз Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вже 7 серпня у західних областях температура знизиться до +24...+29 °C, тоді як на решті території країни ще зберігатиметься спека +30...+39 °C. Водночас синоптикиня зазначає, що загальна тенденція свідчить про прихід свіжішого повітря.

"Залишився один день тотальної сильної спеки! Один. Це — завтра, 6 серпня. Вже із 7-го серпня почне опадати спека у західних областях, а 8-го серпня спека послабне у більшості областей, 9-го серпня піде навіть із південної частини", — повідомила Діденко.

Синоптична карта. Фото: Facebook/Наталка Діденко

За словами синоптикині, у Києві 6 серпня очікується +37...+39 °C без істотних опадів, хоча ввечері можливий короткочасний дощ. Уже 7 серпня у столиці прогнозуються грози, сильні зливи та шквалистий вітер, а 8 серпня температура знизиться до +25...+27 °C.

Діденко також наголосила, що опади під час нинішньої спеки сприятимуть очищенню повітря після пожеж, спричинених російськими обстрілами. Вона закликала українців не реагувати поспіхом на неперевірену інформацію щодо можливих небезпечних викидів та чекати офіційних повідомлень.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час хвилі аномальної спеки, яка охопила Європу в липні, було зафіксовано понад 10 тисяч смертей. За даними науковців, найбільше від екстремально високих температур постраждали люди віком від 65 років, а різке зростання смертності пов'язують із впливом кліматичних змін.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року на Землі прогнозуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні магнітні бурі. Водночас фахівці зазначають, що загалом геомагнітна ситуація протягом місяця залишатиметься переважно спокійною.